В Находке арестовали волонтёра штаба Надеждина

Суд в Находке Приморского края арестовал на пять суток волонтёра Василия Гореликова, который проводил экзитпол. Об этом сообщили в штабе бывшего кандидата на пост президента России Бориса Надеждина.

По словам соратников Гореликова, полицейские подозревали его в намерении залить зелёнкой урну для голосования. В отделе полиции волонтёра обвинили в сопротивлении при задержании. Гореликов утверждает, что этого не было. Тем не менее, составленный протокол он подписал.

В течении трёх дней голосования и незадолго до него о давлении на сторонников Надеждина, который был единственным антивоенным кандидатом, сообщалось из более десяти регионов. Некоторым задержанным вменили арест по различным поводам. На этих выборах сторонники Надеждина проводили экзитполы.

Суд в Хакасии арестовал местного жителя на два месяца за взрыв пиротехники на избирательном участке. Согласно решению судьи, он действовал по указанию "неустановленного лица". Горожанина обвиняют в хулиганстве в составе группы лиц.

Аналогичное дело завели на жительницу Дзержинска Нижегородской области. В полиции сообщили, что она хотела запустить фейерверк из 16 залпов на избирательном участке. Её задержали, когда она пыталась зажечь фитиль. По словам обвиняемой, она действовала по указаниям мошенников, которые недавно похитили у неё миллион рублей. Деньги обещали вернуть, если она выполнит "ряд указаний".

За период голосования произошло несколько случаев порчи бюллетеней: избиратели в разных регионах выливали в урны зелёнку или краску, а также попыток поджога. МВД России зафиксировало 52 случая проноса красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей на избирательный участок. По ним возбуждено 33 уголовных дела.

По данным "ОВД-Инфо", за время голосования на выборах президента России задержаны более сотни человек в 21 городе. Больше всего задержанных – в Казани и Москве.