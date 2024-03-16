Выборы президента России: задержания сторонников Надеждина

В России 16 марта проходит второй день трёхдневного голосования на выборах президента. Ночью в Казани задержали главу местного штаба Надеждина Дмитрия Румянцева, сообщают его соратники.
По их сведениям, на выходе из штаба Румянцева окружили четыре сотрудника отдела полиции по противодействию экстремизму (Центра "Э") и увезли в неизвестном направлении.
Сначала связи с Румянцевым не было. Позже выяснилось, что он находится в отделе полиции.
Ранее активисту вручили предостережение о недопустимости нарушения закона о проведении митингов. Вчера днём на него напали четыре наблюдателя от общественной палаты на участке в Казани.
О задержаниях и арестах сторонников Бориса Надеждина, который был единственным антивоенным кандидатом на пост президента России, сообщалось и из других регионов. Сторонники политика проводят опросы избирателей на выходе с участков.
В среду, 13 марта, во Владивостоке на шесть суток арестовали главу местного штаба Надеждина Игоря Краснова, ещё несколько его сторонников были задержаны. В Ханты-Мансийске задержали коллегу Краснова Полину Змановскую – её оставили в полиции на ночь до суда. В Челябинске на трое суток арестовали сторонника Надеждина Кирилла Заманова. В Петербурге и Чебоксарах задержали волонтёрок, которые проводили экзитполы, – обеих отпустили без протокола.
В первый день голосования в разных регионах было зафиксировано как минимум десять случаев порчи бюллетеней в урнах "красящими жидкостями": избиратели выливали в них зелёнку. Кроме того, на участках было не менее шести случаев поджогов. Возбуждено несколько уголовных дел.
Также вчера, 15 марта, в разных регионах наблюдались сбои в работе ДЭГ и централизованное голосование работников организаций. СМИ и телеграм-каналы сообщали о многочисленных случаях "отчёта" избирателей перед работодателями. К 8:00 по московскому времени явка на выборы президента России достигла 36,2%, передаёт ЦИК.
- Владимир Путин, руководящий Россией с 2000 года, баллотируется на пятый срок. Кроме действующего президента на выборах три кандидата – Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди", депутаты Госдумы Николай Харитонов от партии КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, собиравшим подписи, Центральная избирательная комиссия в регистрации отказала.
- Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.
- Ряд депутатов Европарламента и других политиков призывают не признавать итоги выборов президента России и, следовательно, легитимность Путина. Они указывают как на голосование на оккупированных территориях, так и, например, на принятые поправки к Конституции, позволяющие Путину баллотироваться на пятый срок. Лидеры западных стран не говорили о возможности непризнания результатов выборов.