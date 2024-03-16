Выборы президента России: задержания сторонников Надеждина

В России 16 марта проходит второй день трёхдневного голосования на выборах президента. Ночью в Казани задержали главу местного штаба Надеждина Дмитрия Румянцева, сообщают его соратники.

По их сведениям, на выходе из штаба Румянцева окружили четыре сотрудника отдела полиции по противодействию экстремизму (Центра "Э") и увезли в неизвестном направлении.

Сначала связи с Румянцевым не было. Позже выяснилось, что он находится в отделе полиции.

Ранее активисту вручили предостережение о недопустимости нарушения закона о проведении митингов. Вчера днём на него напали четыре наблюдателя от общественной палаты на участке в Казани.

О задержаниях и арестах сторонников Бориса Надеждина, который был единственным антивоенным кандидатом на пост президента России, сообщалось и из других регионов. Сторонники политика проводят опросы избирателей на выходе с участков.

В среду, 13 марта, во Владивостоке на шесть суток арестовали главу местного штаба Надеждина Игоря Краснова, ещё несколько его сторонников были задержаны. В Ханты-Мансийске задержали коллегу Краснова Полину Змановскую – её оставили в полиции на ночь до суда. В Челябинске на трое суток арестовали сторонника Надеждина Кирилла Заманова. В Петербурге и Чебоксарах задержали волонтёрок, которые проводили экзитполы, – обеих отпустили без протокола.

В первый день голосования в разных регионах было зафиксировано как минимум десять случаев порчи бюллетеней в урнах "красящими жидкостями": избиратели выливали в них зелёнку. Кроме того, на участках было не менее шести случаев поджогов. Возбуждено несколько уголовных дел.

Также вчера, 15 марта, в разных регионах наблюдались сбои в работе ДЭГ и централизованное голосование работников организаций. СМИ и телеграм-каналы сообщали о многочисленных случаях "отчёта" избирателей перед работодателями. К 8:00 по московскому времени явка на выборы президента России достигла 36,2%, передаёт ЦИК.