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В Непале потерпел крушение пассажирский самолёт. Есть жертвы

Военнослужащие на месте крушения

В Непале потерпел крушение пассажирский самолёт компании Yeti Airlines. На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. На данный момент известно о как минимум 30 погибших, количество пострадавших уточняется.

ТАСС со ссылкой на посольство сообщает, что среди пассажиров было четыре гражданина России.

Самолёт модели ATR72 должен был вылететь из аэропорта Покхару в столицу Непала Катманду, но загорелся на взлётной полосе в Покхару. Причины катастрофы пока неизвестны.

Непал считается страной, рискованной для авиаперелётов, из-за своего высокогорного рельефа и часто меняющихся погодных условий.

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