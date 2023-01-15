В Непале потерпел крушение пассажирский самолёт. Есть жертвы

В Непале потерпел крушение пассажирский самолёт компании Yeti Airlines. На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. На данный момент известно о как минимум 30 погибших, количество пострадавших уточняется.

ТАСС со ссылкой на посольство сообщает, что среди пассажиров было четыре гражданина России.

Самолёт модели ATR72 должен был вылететь из аэропорта Покхару в столицу Непала Катманду, но загорелся на взлётной полосе в Покхару. Причины катастрофы пока неизвестны.

Непал считается страной, рискованной для авиаперелётов, из-за своего высокогорного рельефа и часто меняющихся погодных условий.