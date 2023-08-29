В Уганде впервые арестовали за однополый секс – за это грозит казнь

В Уганде впервые предъявили обвинения по новому закону против квир-сообщества, который предусматривает смертную казнь за "гомосексуализм при отягчающих обстоятельствах". Об этом сообщает Reuters.

Согласно обвинению, 20-летний угандиец "совершил незаконное половое сношение" с 41-летним мужчиной. Юноша арестован. При этом не уточняется, чем был "отягощён" этот сексуальный акт.

По новому закону против ЛГБТ+, к "отягчающим обстоятельствам" относятся неоднократный секс, передача ВИЧ, а также секс с несовершеннолетним, пожилым или человеком с инвалидностью.

Управление ООН по правам человека, правозащитники в Уганде и в других странах мира выступили с осуждением закона, назвав его "драконовским", "дискриминационным" и "узаконенным зверством". Активисты и учёные оспорили закон в суде, однако неизвестно, когда начнутся слушания, отмечает Reuters.

В Уганде никого не казнили уже около двадцати лет, отмечает Reuters. Наказание представителям ЛГБТ+ ужесточили в мае 2023 года. Быть гомосексуалом запрещено ещё в 31 африканской стране.