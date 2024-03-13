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В Нигерии похитители почти 300 детей требуют за них выкуп

В Нигерии вооружённая группировка, которая 7 марта похитила из школы более 280 детей, потребовала выкуп за их освобождение. Похитители оценили свободу школьников в один миллион найра (это местная валюта), что составляет 620 432 доллара.

Представитель семей похищенных сообщил агентству Reuters, что получил телефонный звонок от похитителей. По его словам, они выставили ультиматум: если в течение 20 дней после похищения деньги не будут переданы, все заложники будут убиты.

Нигерийские силы безопасности пытаются определить, где находятся похитители и заложники.

Около полусотни вооружённых людей напали 7 марта на школу в посёлке Курига на севере Нигерии и захватили в заложники более 300 учащихся в возрасте от семи до 15 лет. Некоторых из них позже отпустили, но как минимум 286 детей нападавшие увезли с собой. Директор школы заявил, что один человек был застрелен при попытке спасти школьников.

  • Захваты детей и женщин в Нигерии происходят регулярно. Похищение в посёлке Курига стало одним из самых массовых с 2014 года, когда радикальная группировка "Боко Харам" похитила более 270 школьниц из общежития в Чибоке. 98 из них до сих пор остаются в плену, их принуждают выходить замуж за похитителей, некоторые вернулись домой с детьми.
  • За нынешнее похищение детей ответственность пока никто не взял. Associated Press и Reuters отмечают, что тактику похищений ради выкупа теперь применяют и преступные группировки без идеологической направленности. Это могли быть пастухи, которые конфликтуют с местными фермерами.

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