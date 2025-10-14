Ссылки для упрощенного доступа

В Нижнем Новгороде, по ряду сведений, задержан глава местного ОНФ

В Нижнем Новгороде во вторник сотрудники силовых структур задержали руководителя регионального отделения "Народного фронта" Андрея Жильцова. Об этом во вторник сообщила в том числе газета "Коммерсантъ".

Задержание может быть связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Одновременно в публикации говорится о выемках документов дома у Жильцова, в отделении ОНФ и в офисах местной организации "Нижегородская служба добровольцев", которой также руководит задержанный.

В самом "Народном фронте" прокомментировать ситуацию отказались.

"Медиазона" в связи с информацией о задержании Андрея Жильцова отмечает, что 10 августа Z-блогер Анастасия Кашеварова анонсировала "санацию государства" и "борьбу с расхитителями и предателями". По её словам, "силовикам дали указания жестко чистить коррупцию как в регионах, так и на федеральном уровне", и в списке сейчас "70-80 фамилий".

  • Общественное движение Народный фронт "За Россию" (ранее - Общероссийский народный фронт) было создано 2011 году по инициативе президента Владимира Путина. Сейчас организация активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи российским военным, участвующим в войне против Украины.

