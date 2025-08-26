В Нижневартовске во вторник совершил аварийную посадку самолёт Boeing-777 авиакомпании Air China, выполнявший рейс из Лондона в Пекин. На борту Boeing находились 265 человек, в том числе 250 пассажиров.

Самолёт подал аварийный сигнал и запросил срочную посадку в 8:23 по местному времени (6:23 по Москве), Росавиация назвала причиной неисправность одного из двигателей. Никто не пострадал, сообщила Росавиация.

Севший самолёт эксплуатируется 13 лет, Air China его первый и единственный владелец. Перевозчик направит в Нижневартовск резервный борт. Он должен прибыть в 14 часов по московскому времени и вылететь в Пекин в 18 часов.