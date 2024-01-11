В Новосибирске – прорыв теплотрассы, нарушена работа школ и больниц

В Новосибирске из-за прорыва магистральной теплотрассы без отопления остались более 100 жилых домов, а также десятки школ и другие социальные учреждения. Улицу рядом с местом, где произошла авария, залило водой. Видео происшествия публикуют телеграм-каналы.

По данным городской мэрии, из-за аварии без отопления и горячей воды в городе остались 237 объектов. Сообщается, что участок, на котором произошёл прорыв, был проложен ровно 50 лет назад.

Более 20 школ перешли на дистанционное или сокращённое обучение. Больницы левобережья Новосибирска приостановили прием пациентов и оказание плановой хирургической помощи, сообщает НГС со ссылкой на Минздрав. Экстренных пациентов перевели в больницы на правом берегу города.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Власти ранее обещали устранить аварию к вечеру четверга.

Как сообщает "Дождь", ещё две крупные коммунальные аварии произошли в Саратове и Волгограде. В Саратове, по данным региональной прокуратуры, более 650 домов остались без отопления. Причиной, как утверждается, стали некачественные ремонтные работы на ТЭЦ. В Волгограде в ночь на четверг без тепла остались десятки тысяч человек.

Число коммунальных аварий в городах России возросло после Нового года. Наиболее резонансной стала авария в подмосковном Климовске – микрорайоне Подольска. Там после аварии на котельной, принадлежавшей патронному заводу, без тепла остались тысячи людей. Власти долго не могли устранить причину аварии, спустя неделю после неё всё ещё не восстановлено теплоснабжение в полном объёме. Лично Владимир Путин распорядился национализировать патронный завод, а против его руководства возбудили уголовное дело.

Как выяснили расследователи, заводом в последнее время управляли бывший охранник Путина и бывший офицер ФСБ, которого обвиняли в связях с преступным миром.

Гендиректора патронного завода Игоря Кушникова и замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева суд в Москве накануне отправил на 2 месяца в СИЗО по уголовному делу об аварии в Климовске.