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Жилищно-коммунальная катастрофа. Почему замерзают россияне

Жители Климовска в пункте временного размещения. Январь 2024 года
Жители Климовска в пункте временного размещения. Январь 2024 года

Начало года в России не задалось. Совершенно неожиданно – как это обычно и бывает – в начале января ударили морозы. И системы водо-, тепло- и электроснабжения начали выходить из строя. В Подмосковье 2 января при минус 25 градусах без тепла остался Климовск – город в составе Подольского городского округа. Около 150 тысяч жителей и местная больница.

Власти региона узнали об этом только через сутки. Еще сутки понадобились, чтобы ввести режим чрезвычайной ситуации. Тепло в дома пошло только в Рождество, но 7 января в холодных квартирах продолжали выживать около 150 тысяч человек. К 9 января власти обещали восстановить теплоснабжение 90 процентов пострадавших домов. То есть те, кому повезло меньше остальных, оставались или еще остаются сейчас без отопления ровно неделю. Но 9 января возникли новые проблемы: в подмосковном Дмитрове из-за утечки на теплосети без тепла и горячей воды остались 29 многоквартирных домов одного из микрорайонов.

Работа аварийной службы в Климовске. 7 января 2024 года
Работа аварийной службы в Климовске. 7 января 2024 года

Все можно было бы списать на нерадивость отдельно взятых чиновников, если бы это был единичный случай. Но без тепла, воды или электричества (а то и без всего сразу) оказались и жители спальных микрорайонов на северо-востоке Москвы (пострадали Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково), и жители Балашихи, Химок, Ярославля, Воронежа, Твери, Волгограда, Екатеринбурга. Где-то и Новый год, и Рождество пришлось встречать при свечах и надев на себя всю теплую одежду.

Кто-то может и покривиться – какая, дескать, связь между войной и лопнувшими трубами

Так уж получилось, что в российских городах и селах безо всякого участия украинской армии происходит ровно то, чего пытались добиться российские военные стратеги, целенаправленно разрушая энергетическую инфраструктуру Украины. Кто-то может и покривиться – какая, дескать, связь между войной и лопнувшими трубами. Не воспринимать же всерьез бурную активность Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, которые проверяют практически все случившиеся за последнее время в стране аварии (видимо, ищут украинских диверсантов и натовских саботажников).

Тем не менее связь между ракетными ударами по Киеву, Харькову, Одессе и замерзающими москвичами и нижегородцами есть. Потому что и то, и другое – вопрос приоритетов властей.

У российского государства сейчас на первом месте вовсе не ремонт или обновление ветшающих коммунальных сетей, а разрушение инфраструктуры соседней страны. На втором – восстановление того, что сами же и разрушили на захваченных украинских землях. Весь 2023 год в прессе регулярно появлялись сообщения о российских регионах, которые "брали шефство" над городами, поселками или районами на оккупированных территориях.

Разрушенный в результате российского вторжения Мариуполь. Февраль 2023 года
Разрушенный в результате российского вторжения Мариуполь. Февраль 2023 года

Фактически речь о добровольно-принудительных "оброке и барщине", которые возложили на российскую провинцию в пользу так называемых "новых регионов". Туда пришлось слать за счет отнюдь не богатых региональных бюджетов не только деньги, но и строителей вместе со строительной техникой. Подводя итоги года, Владимир Путин оценил только финансовые вливания со стороны российских регионов в 150 миллиардов рублей (это не считая триллиона из федерального бюджета).

Понятно, что до собственной инфраструктуры у местных и региональных властей просто не дошли руки. Или им не хватило денег. Или просто некому и не на чем было заняться подготовкой к отопительному сезону, вот чиновники и понадеялись на глобальное потепление.

Главное же в том, что в обозримом будущем приоритеты у государства не изменятся. Сейчас в авральном режиме залатают самые вопиющие дыры, дождутся оттепели, а там и до весны недалеко. Весной же и стараться особо не нужно – природа сама всех согреет.

Новые многоэтажные дома стали подключать все к тем же ветхим коммунальным сетям

О том, что в России стремительно ветшает жилой фонд и коммунальная инфраструктура, говорится как минимум последние четверть века. С жилым фондом как-то стали решать. Ввели дополнительные поборы на капитальный ремонт. А в Москве и вовсе затеяли программу реновации, которая, согласно официальной версии, направлена не на то, чтобы на месте пятиэтажки построить дом в 20 с лишним этажей и на этом заработать, а для превентивного решения проблемы ветшающего жилья.

Разрушение старых домов в рамках московского проекта реновации. Лето 2017 года
Разрушение старых домов в рамках московского проекта реновации. Лето 2017 года

Однако новые многоэтажные дома стали подключать все к тем же ветхим коммунальным сетям. И как только нагрузка из-за похолодания начала расти, сети "посыпались". И продолжат сыпаться каждую зиму, пока государство будет заниматься чем угодно, кроме теплотрасс, водопровода и канализации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что жителям Климовска, которые встречали Рождество в валенках, не придется в январе платить за тепло. Им также компенсируют дополнительные затраты на электроэнергию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на благотворительной "Елке желаний" в Кремле. 27 декабря 2023 года
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на благотворительной "Елке желаний" в Кремле. 27 декабря 2023 года

Вот только это слабое утешение. Впереди, после недельной оттепели, крещенские морозы. Так что говорить о том, что жилищно-коммунальная катастрофа закончилась, рано. Зима в России продолжается.

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