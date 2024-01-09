Жилищно-коммунальная катастрофа. Почему замерзают россияне

Начало года в России не задалось. Совершенно неожиданно – как это обычно и бывает – в начале января ударили морозы. И системы водо-, тепло- и электроснабжения начали выходить из строя. В Подмосковье 2 января при минус 25 градусах без тепла остался Климовск – город в составе Подольского городского округа. Около 150 тысяч жителей и местная больница.

Власти региона узнали об этом только через сутки. Еще сутки понадобились, чтобы ввести режим чрезвычайной ситуации. Тепло в дома пошло только в Рождество, но 7 января в холодных квартирах продолжали выживать около 150 тысяч человек. К 9 января власти обещали восстановить теплоснабжение 90 процентов пострадавших домов. То есть те, кому повезло меньше остальных, оставались или еще остаются сейчас без отопления ровно неделю. Но 9 января возникли новые проблемы: в подмосковном Дмитрове из-за утечки на теплосети без тепла и горячей воды остались 29 многоквартирных домов одного из микрорайонов.

Все можно было бы списать на нерадивость отдельно взятых чиновников, если бы это был единичный случай. Но без тепла, воды или электричества (а то и без всего сразу) оказались и жители спальных микрорайонов на северо-востоке Москвы (пострадали Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково), и жители Балашихи, Химок, Ярославля, Воронежа, Твери, Волгограда, Екатеринбурга. Где-то и Новый год, и Рождество пришлось встречать при свечах и надев на себя всю теплую одежду.

Кто-то может и покривиться – какая, дескать, связь между войной и лопнувшими трубами

Так уж получилось, что в российских городах и селах безо всякого участия украинской армии происходит ровно то, чего пытались добиться российские военные стратеги, целенаправленно разрушая энергетическую инфраструктуру Украины. Кто-то может и покривиться – какая, дескать, связь между войной и лопнувшими трубами. Не воспринимать же всерьез бурную активность Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, которые проверяют практически все случившиеся за последнее время в стране аварии (видимо, ищут украинских диверсантов и натовских саботажников).

Тем не менее связь между ракетными ударами по Киеву, Харькову, Одессе и замерзающими москвичами и нижегородцами есть. Потому что и то, и другое – вопрос приоритетов властей.

У российского государства сейчас на первом месте вовсе не ремонт или обновление ветшающих коммунальных сетей, а разрушение инфраструктуры соседней страны. На втором – восстановление того, что сами же и разрушили на захваченных украинских землях. Весь 2023 год в прессе регулярно появлялись сообщения о российских регионах, которые "брали шефство" над городами, поселками или районами на оккупированных территориях.

Фактически речь о добровольно-принудительных "оброке и барщине", которые возложили на российскую провинцию в пользу так называемых "новых регионов". Туда пришлось слать за счет отнюдь не богатых региональных бюджетов не только деньги, но и строителей вместе со строительной техникой. Подводя итоги года, Владимир Путин оценил только финансовые вливания со стороны российских регионов в 150 миллиардов рублей (это не считая триллиона из федерального бюджета).

Понятно, что до собственной инфраструктуры у местных и региональных властей просто не дошли руки. Или им не хватило денег. Или просто некому и не на чем было заняться подготовкой к отопительному сезону, вот чиновники и понадеялись на глобальное потепление.

Главное же в том, что в обозримом будущем приоритеты у государства не изменятся. Сейчас в авральном режиме залатают самые вопиющие дыры, дождутся оттепели, а там и до весны недалеко. Весной же и стараться особо не нужно – природа сама всех согреет.

Новые многоэтажные дома стали подключать все к тем же ветхим коммунальным сетям

О том, что в России стремительно ветшает жилой фонд и коммунальная инфраструктура, говорится как минимум последние четверть века. С жилым фондом как-то стали решать. Ввели дополнительные поборы на капитальный ремонт. А в Москве и вовсе затеяли программу реновации, которая, согласно официальной версии, направлена не на то, чтобы на месте пятиэтажки построить дом в 20 с лишним этажей и на этом заработать, а для превентивного решения проблемы ветшающего жилья.

Однако новые многоэтажные дома стали подключать все к тем же ветхим коммунальным сетям. И как только нагрузка из-за похолодания начала расти, сети "посыпались". И продолжат сыпаться каждую зиму, пока государство будет заниматься чем угодно, кроме теплотрасс, водопровода и канализации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что жителям Климовска, которые встречали Рождество в валенках, не придется в январе платить за тепло. Им также компенсируют дополнительные затраты на электроэнергию.

Вот только это слабое утешение. Впереди, после недельной оттепели, крещенские морозы. Так что говорить о том, что жилищно-коммунальная катастрофа закончилась, рано. Зима в России продолжается.