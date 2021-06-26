В Новосибирске День города проведут только для чиновников

Власти Новосибирска решили провести День города специально для чиновников и депутатов, сообщает Сибирь.Реалии. Массовые мероприятия для горожан ранее отменила мэрия, сославшись на ограничения из-за пандемии коронавируса и рост числа заболевших.

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Редакция ссылается на рассказ независимого депутата Городского совета Сергея Бойко, получившего приглашение от мэра Анатолия Локтя на закрытый прием в Доме культуры железнодорожников 26 июня.

Согласно анонсу в праздничной открытке, в честь 128-летия города пройдет торжественное собрание и праздничный концерт. О том, кто именно будет выступать, в приглашении не говорится. Бойко заявил, что отказывается участвовать в мероприятии.

Ранее администрация города отменила все массовые мероприятия в честь праздника, отказавшись также от проведения онлайн-концертов. Вице-мэр Анна Терешкова обвинила в этом жителей. Чиновница посчитала, что причина – в нежелании горожан вакцинироваться. При этом регион жалуется на нехватку вакцин.