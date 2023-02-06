В Новосибирске худрук "Первого театра" покинул пост

Павел Южаков покинул должность художественного руководителя "Первого Театра" в Новосибирске. В ноябре 2022 года в театре отменили показ детского спектакля "Принцесса и Людоед" из-за доноса, связанного с законом о запрете пропаганды ЛГБТ.

В заявлении театра сказано, что Южаков покинул пост по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на преподавательской деятельности в Новосибирском государственном театральном институте. Отмечается, что "сотрудничество в творческой деятельности продолжится".

Южаков подтвердил увольнение, однако не стал сообщать подробностей, поскольку "это могут использовать против него". Как рассказала Сибирь.Реалии коллега Южакова (она пожелала сохранить анонимность), его увольнение было вынужденным. "Что на самом послужило причиной – я не знаю, да и сам Павел не знает. Есть только конспирологические теории. Я сама не верю, что это связано с историей со спектаклем. История – из пальца придуманная, а второй круг по ней делать - совсем непонятно, зачем. Возможно, кому-то понадобилось это место, хотя зарплата там копеечная. Но увольнение вынужденное, да", - сообщила собеседница журналистам.

Павел Южаков руководил театром с 2008 года. В ноябре "Первый театр" объявил об отмене детского спектакля "Принцесса и Людоед" режиссера Полины Кардымон из-за "неоднозначных мнений зрителей". Ранее замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов заявил, что спектакль "Принцесса и Людоед" оценит "экспертно-театральное сообщество" и "общественный совет". Поводом к обсуждению стали анонимные доносы против авторов постановки о якобы пропаганде ЛГБТ из-за того, что главную героиню, Принцессу, играет мужчина.

Бывший директор театра Юлия Чурилова заявляла, что спектакль должен был рассказать детям о творчестве поэтов Игоря Холина и Генриха Сапгира, которые представляли движение "лианозовцев".

В августе "Первый театр" возглавил Михаил Дробышев, сменив должности он сменил Чурилову, которая занималась организацией спектакля.