В Новосибирске отменили два концерта Валерия Меладзе

В Новосибирске отменили два концерта певца Валерия Меладзе, которые ранее перенесли с мая 2022 года на апрель 2023. В начале российского военного вторжения в Украину Меладзе призвал прекратить боевые действия.

Об отмене концертов Меладзе говорится на сайте бронирования билетов, которые продавались вплоть до 7 декабря. Концерты в рамках юбилейного тура должны были состояться 26 и 30 апреля в новосибирском ДК Железнодорожников. Деньги обещают вернуть покупателям на карты в течение 30 рабочих дней. Сам певец и его менеджмент отмену концертов пока не комментировали.

В первый день войны в Украине Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. "Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", - сказал Меладзе. Брат певца – композитор Константин Меладзе имеет звание заслуженного деятеля искусств Украины.

В августе депутат Государственной думы от Красноярского края Юрий Швыткин обратился в Следственный комитет с заявлением на организаторов концерта Валерия Меладзе, который прошёл в одном из московских клубов.