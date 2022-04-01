В Новосибирске отменили концерт Нетребко за её поддержку Украины

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил концерт певицы Анны Нетребко, запланированный на 2 июня, в связи с ее высказываниями в поддержку Украины. Об этом сообщается на сайте театра.

В сообщении сказано, что "проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины". "Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией", - говорится в заявлении.

Спустя более чем месяц после российского вторжения в Украину Анна Нетребко осудила так называемую "специальную операцию" российских войск, а также заявила о возобновлении выступлений в Европе. Ранее Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала из его рук награды, выступала на открытии Олимпиады в Сочи и сфотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из сепаратистских лидеров Олегом Царёвым. Позже певица заявила, что не знала о значении символа. Нетребко заявила, что не является союзницей никого из российских руководителей или политических партий, а ее прежние выступления были неверно интерпретированы. Она утверждает, что Владимира Путина видела всего несколько раз.

28 февраля, через 4 дня после начала российского вторжения, все отношения с Анной Нетребко разорвал театр Metropolitan Opera. В заявлении театра говорилось, что они не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причинённый ущерб.

Баварская опера так же прекратила сотрудничество с Нетребко . После этого певица объявила, что сделает паузу в концертной деятельности.