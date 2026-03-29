В Новосибирске прошла акция против забоя скота. Организатор задержан

В Новосибирске несколько десятков человек в воскресенье приняли участие в акции против изъятия у фермеров и забоя крупного рогатого скота. Люди с плакатами против "карательной ветеринарии" собрались в так называемом гайд-парке.

Организатора акции Сергея Крупенько задержали незадолго до её начала. Об этом сообщили в Российской коммунистической партии (интернационалистов), активисты которой организовали митинг. Сообщается, что Крупенько был задержан, когда направлялся к месту митинга. Ранее ему вручили повестку в полицию, назначенную на день проведения акции. Впоследствии его соратники сообщили, что его обвинили в проведении несогласованного митинга 1 марта и задержали на 48 часов до суда.

В сквер, где планировался митинг, власти, по сообщениям очевидцев, пригнали трактор для уборки снега. "Полицейские заявили: как только начнётся уборка – митинг станет незаконным". Люди переместились к входу в сквер, где и прошла акция. На ней задержаний не было.

Весь март фермеры в Сибири, главным образом в Новосибирской области и Алтайском крае, протестуют против массового изъятия у них и последующего убийства коров и других сельскохозяйственных животных. Власти ранее заявили, что в нескольких районах были обнаружены пастереллеза и бешенства. Фермеры, однако, утверждают, что на убой забирают здоровых животных. Появились версии об эпизоотии, которую скрывают власти. Массовый забой коров ставит под угрозу благосостояние тысяч семей, отмечают эксперты.