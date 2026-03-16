Зачем убивают коров?

В Алтайском крае и Новосибирской области уничтожены тысячи коров. Фермеры говорят, что им даже не показывают документы, оправдывающие забой. Распространяются видеоролики с акциями против истребления животных.

Местные власти обосновывают свои действия карантинными мерами в связи со вспышками заболеваний, таких как пастереллёз и ящур. Фермеры ссылаются на приказ Минсельхоза России от 2022 года о том, что пастереллёз у скота лечится гипериммунной сывороткой и антибиотиками.

Ветслужбы регионов утверждают, что пастереллёз лечится, но это экономически невыгодно: карантин затягивается, а убытки перекрывают лечение. Фермеры требуют независимых экспертиз и обвиняют ветслужбы в том, что те не всегда берут анализы крови перед выдачей предписания на уничтожение.

Массовый забой коров ставит под угрозу благосостояние тысяч семей. В Новосибирской области владельцам изъятого скота положена компенсация лишь в размере 170 рублей за 1 кг мяса.

Протесты фермеров и ситуацию в сельском хозяйстве России обсуждаем с экономическим обозревателем Максимом Блантом в программе "Лицом к событию".