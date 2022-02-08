В Новосибирске журналист приговорён к 2 годам условно и штрафу

Центральный районный суд Новосибирска приговорил журналиста, бывшего сотрудника госканала "ОТС" Николая Сальникова к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет NGS.

Сальников заключил соглашение со следствием. Гособвинение требовало для журналиста 2,5 года заключения и штраф в размере 200 тысяч рублей. На последнем заседании прокурор попросила смягчить статью с мошенничества на покушение на преступление, отмечает Сибирь.Реалии.

Уголовное дело против Николая Сальникова возбудили в апреле 2021 года. Вместе с ним обвиняемым стал предприниматель и экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Проничев (судебный процесс над ним ещё не завершён).

По версии следствия, Сальников и Проничев потребовали девять миллионов рублей у одного из депутатов горсовета Новосибирска за невыход компрометирующих материалов. По сведениям Тайги.инфо, речь шла о фильме об ОПС "Успех" и депутате "Единой России" Александра Тарасове. Посредником в сделке был медиаменеджер Евгений Кузьменко.

Во время передачи первой суммы в размере 1,5 миллиона рублей Проничева и Сальникова задержали оперативники ФСБ. Журналист назвал уголовное преследование "политической провокацией".

В августе Сальникова отпустили из СИЗО под домашний арест с запретом покидать квартиру. Позже журналиста задержали в Нижнем Новгороде, его отправили обратно в следственный изолятор.