Четверо действующих и бывших сотрудников полиции в Новосибирской области задержаны или арестованы по делу об убийстве 15-летней школьницы Натальи Матюхиной. Оно, как считает следствие, было совершено в 2010 году.

По данным следствия, весной 2010 года в Усть-Тарском районе на западе региона 15-летняя Наталья Матюхина была сбита автомобилем с двумя пьяными милиционерами Максимом Кудрявцевым и Евгением Бартоломеем. Обвиняемые, в момент совершения преступления работавшие в отделе внутренних дел, забрали подростка с места ДТП и убили его, чтобы скрыть аварию. Тело было спрятано, подросток считался пропавшим без вести.

Милиционеры вскоре уволились со службы. Перед этим они, предположительно, рассказали о случившемся коллегам. Один из них, Александр Кунц, согласно предъявленному обвинению, помог коллегам скрыть преступление. Сейчас он майор полиции, на момент задержания в начале августа он занимал должность начальника подразделения по делам несовершеннолетних Усть-Таркского отделения полиции.

Кудрявцева обвиняют по статьям Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, о похищении человека и об убийстве. Бартоломея обвиняют в убийстве и похищении, Кунца – в убийстве. Им грозит пожизненное лишение свободы.

10 августа в селе Усть-Тарка спецназ задержал начальника уголовного розыска районного отдела майора Алексея Бородина, передаёт Сибирь.Реалии со ссылкой на НГС. Его статус в деле не сообщается.