В Новой Зеландии запретят продавать табак всем родившимся после 2008 года

Новая Зеландия запретит продажу табака молодым людям, родившимся после 2008 года, чтобы в итоге полностью отказаться от курения. Соответствующий законопроект разработало Министерство здравоохранения страны. Его должны принять в следующем году, сообщает "Би-би-си".

Запрет на покупку сигарет и табачных изделий хотят распространить на всю жизнь молодых людей. Это только часть масштабных мер Минздрава по борьбе с курением. В Новой Зеландии хотят также в 16 раз сократить число магазинов, которым можно будет продавать сигареты – с восьми тысяч до пятисот. В министерстве надеются, что так молодые люди вообще не будут начинать курить.

Власти страны предполагают, что к 2025 году число курильщиков снизится до пяти процентов к 2025 году. Сейчас в стране курит каждый восьмой житель, 10 лет назад, когда власти только начинали бороться с табачной индустрией, курил каждый пятый.

Врачи и другие эксперты в области здравоохранения одобрили реформы властей, поскольку, как заявляют в Минздраве, курение становится причиной 25 процентов случаев онкологических заболеваний населения и остается главной причиной предотвратимых смертей.

Сейчас среди молодых людей в Новой Зеландии более популярен вейп – электронные сигареты, в жидкости для которых содержится никотин. В 2017 году вейпинг приняли в стране как способ помочь курильщикам бросить курить.

В 2019 году в Великобритании разработали план по полному отказу от курения к 2030 году. В этой стране действует одно из самых жестких антитабачных законодательств в мире.