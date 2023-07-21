В Одесской области ракетным ударом повреждён объект инфраструктуры

Днём в пятницу в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Одесской области, которая ночью подверглась очередному ракетному удару.

В соцсетях уже появились сообщения о взрывах в районе Одессы.

В оператативном командовании "Юг" ВСУ сообщили, что в результате нового ракетного удара по Одесской области поврежден важный объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

Во время дневной атаки российские войска выпустили по Одесской области не менее семи крылатых ракет разного класса, в том числе четыре сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", сообщается в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ. Ранее украинские военные рассказывали, что ракеты "Оникс" очень сложно сбить.

Минувшей ночью Россия нанесла удар по югу Одесской области ракетами "Калибр", которые были запущены с корабля, находящегося в акватории Черного моря. В результате взрыва два человека были ранены. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

По его данным, две ракеты попали в зерновой терминал одного из агропредприятий Одесской области. Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.