В Одесской области ракетным ударом повреждён объект инфраструктуры

Днём в пятницу в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Одесской области, которая ночью подверглась очередному ракетному удару.
В соцсетях уже появились сообщения о взрывах в районе Одессы.
В оператативном командовании "Юг" ВСУ сообщили, что в результате нового ракетного удара по Одесской области поврежден важный объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.
Во время дневной атаки российские войска выпустили по Одесской области не менее семи крылатых ракет разного класса, в том числе четыре сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", сообщается в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ. Ранее украинские военные рассказывали, что ракеты "Оникс" очень сложно сбить.
Минувшей ночью Россия нанесла удар по югу Одесской области ракетами "Калибр", которые были запущены с корабля, находящегося в акватории Черного моря. В результате взрыва два человека были ранены. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
По его данным, две ракеты попали в зерновой терминал одного из агропредприятий Одесской области. Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
- Россия уже четвёртый день подряд наносит удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, называя их "возмездием" за взрыв на Крымском мосту 17 июля.
- В этот же день Россия вышла из так называемой "зерновой сделки", в рамках которой из украинских черноморских портов, включая Одессу, вывозилось зерно. Москва также заявила, что с 20 июля будет считать все суда в украинских портах военными целями, независимо от флага. Украина ответила симметричными мерами. С 21 июля Киев будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, как потенциально перевозящие грузы военного назначения "со всеми вытекающими из этого рисками".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.