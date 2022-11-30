ЕК предложила план конфискации замороженных российских активов

Европейская комиссия, исполнительный орган Евросоюза, предложила план конфискации замороженных российских активов для компенсации ущерба, причинённого Украине в результате военного вторжения России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, этот ущерб уже превысил 600 миллиардов евро. Россия и её олигархи должны покрыть расходы на восстановление страны, и у европейских властей есть средства, чтобы заставить Москву платить, сказала фон дер Ляйен. Для этих целей в Евросоюзе заморожены 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов евро, принадлежащих российским олигархам, напомнила она.

Еврокомиссия предложила создать специальный фонд из замороженных российских активов. По мнению фон дер Ляйен, ЕС и его партнёры могли бы управлять этими средствами и инвестировать их в краткосрочной перспективе, а прибыль направить в Украину, чтобы компенсировать ущерб, причиненный российским вторжением.

"Мы будем работать над международным соглашением, чтобы сделать это возможным. И вместе мы можем найти законные способы добраться до этих средств", – сказала она.

В своем обращении глава Еврокомиссии также заявила, что с начала войны погибли более 100 тысяч украинских военных и не менее 20 тысяч мирных жителей. "Россия должна заплатить за свои ужасные преступления", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более одного триллиона долларов. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков восстановление энергетической системы в несколько сотен миллионов долларов, точную сумму он не назвал.