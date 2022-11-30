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ЕК предложила план конфискации замороженных российских активов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве

Европейская комиссия, исполнительный орган Евросоюза, предложила план конфискации замороженных российских активов для компенсации ущерба, причинённого Украине в результате военного вторжения России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, этот ущерб уже превысил 600 миллиардов евро. Россия и её олигархи должны покрыть расходы на восстановление страны, и у европейских властей есть средства, чтобы заставить Москву платить, сказала фон дер Ляйен. Для этих целей в Евросоюзе заморожены 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов евро, принадлежащих российским олигархам, напомнила она.

Еврокомиссия предложила создать специальный фонд из замороженных российских активов. По мнению фон дер Ляйен, ЕС и его партнёры могли бы управлять этими средствами и инвестировать их в краткосрочной перспективе, а прибыль направить в Украину, чтобы компенсировать ущерб, причиненный российским вторжением.

"Мы будем работать над международным соглашением, чтобы сделать это возможным. И вместе мы можем найти законные способы добраться до этих средств", – сказала она.

В своем обращении глава Еврокомиссии также заявила, что с начала войны погибли более 100 тысяч украинских военных и не менее 20 тысяч мирных жителей. "Россия должна заплатить за свои ужасные преступления", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более одного триллиона долларов. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков восстановление энергетической системы в несколько сотен миллионов долларов, точную сумму он не назвал.

  • После вторжения России в Украину США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции и заморозили активы России и российских олигархов.
  • В октябре на саммите Европейского совета в Брюсселе главы государств – членов ЕС поручили Еврокомиссии разработать схему конфискации российских активов, замороженных в Европе.
  • Кремль ранее назвал идею конфискации российских активов в Европе "международным бандитизмом" и "попыткой легализации совершённого ранее воровства".

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