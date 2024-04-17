В Омане из-за ливня погибли дети, в ОАЭ – сильнейшие дожди за 75 лет

В Омане из-за ливня погибли 18 человек, в соседних Объединённых Арабских Эмиратах – сильнейшие дожди за всю историю наблюдений.

Среди погибших в Омане – десять школьников и взрослый, находившихся в автобусе, который смыло водой. По прогнозам властей, грозы с сильным ветром и градом продолжатся как минимум до четверга, 18 апреля.

В ОАЭ тоже ожидается продолжение дождей. За два дня в стране выпало больше осадков, чем обычно выпадает за год. В Дубае, в котором находится самый загруженный аэропорт мира, зафиксировано 142 миллиметра дождя при годовых 95.

Самолёты, следовавшие в Дубай, перенаправлялись в другие города. В России около 2500 туристов не могут вылететь в ОАЭ из-за погоды. Дороги к аэропорту Дубая затопило, как и взлётно-посадочные полосы.

Национальный метеорологический центр ОАЭ сообщил, что нынешние ливни – сильнейшие с 1949 года, когда на этой территории начался мониторинг погоды. Проливные дожди затопили участки основных автомагистралей, школы перевели на дистанционный режим, а госорганы – на удалённый. Жителям ОАЭ рекомендовали оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.