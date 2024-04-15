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В Пакистане и Афганистане есть погибшие от гроз и наводнений

Наводнение (архивное фото)
Наводнение (архивное фото)

В Пакистане от молний и ливней погибли как минимум 36 человек, из-за наводнений в соседнем Афганистане – 33 человека. Об этом сообщают власти стран, передаёт Associated Press.

Несколько пакистанских фермеров погибли, собирая пшеницу, когда в них ударила молния. Ещё несколько пакистанцев умерли под завалами домов, обрушившихся из-за ливней. На юго-западе страны объявлено чрезвычайное положение. По прогнозам, ливни продолжатся.

По словам эколога Рафая Алама, сильные апрельские дожди в Пакистане – необычное явление, случившееся из-за изменения климата. Также ему в вину Алам поставил масштабное наводнение летом 2022 года, когда погибли более 1700 человек, а треть Пакистана оказалась затоплена.

В Афганистане сезонные дожди вызвали сильные наводнения. Помимо людей, погибли около двухсот сельскохозяйственных животных. Вода разрушила большие площади агроугодий и километры дорог. "Внезапные" наводнения зафиксированы в двадцати провинциях из 34. В большинстве регионов ожидается продолжение ливней.

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