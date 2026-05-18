В Омске лидеров КПРФ отстранили от выборов из-за логотипа Facebook

Суд в Омске оштрафовал лидеров местного отделения КПРФ Ивана Федина и Владимира Виниченко по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Как пишет "Коммерсант", причиной этого стало опубликованное в 2019 году фото с митинга против "западно-либеральной пропаганды в Facebook", который проводила КПРФ. На фото виден плакат с логотипом социальной сети. В 2022 году российские власти признали компанию Meta, которой принадлежит Facebook, экстремистской организацией, соответственно её логотип, по мнению суда, представляет собой экстремистскую символику.

По данным сайта "Город-55", Владимир Виниченко, узнав о протоколе, уехал в Черкал, чтобы выждать, пока пройдёт срок давности. Там его задержали сотрудники полиции, а позже оштрафовали на 2 тысячи рублей по другой статье - о неповиновении полицейским.

Сумма штрафа по статье о демонстрации запрещенной символики в обоих случаях составила 1 тысячу рублей. Решение суда, однако, не позволит Федину и Виниченко принять участие в выборах в 2026 году. В омском отделении КПРФ заявили, что дело имеет политический характер. Вступившие в силу решения суда по административным делам лишают признанных нарушителями лиц возможности участвовать в выборах на год, отмечает Сибирь.Реалии.

В последнее время власти применяют тактику административных дел для отстранения от выборов в отношении членов "Яблока" в Петербурге и других регионах: в большинстве случаев их преследуют за фотографии с Алексеем Навальным или публикации с упоминанием имени политика.

Например, координатора партии в Карелии Эмилию Слабунову задержали по делу о демонстрации экстремистской символики из-за поста от 2020 года. В нём Слабунова желает здоровья Навальному после его отравления.