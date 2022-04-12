В Омске может закрыться хоспис для неизлечимо больных детей

Омский благотворительный центр "Радуга" сообщил, что детский хоспис "Дом радужного детства" находится на грани закрытия из-за сокращения числа добровольных пожертвований на его работу, связанного с "непростой экономической ситуацией в мире". В центре заявляют, что без государственной поддержки они не могут оплатить счета за газ, электричество, воду и налоги за землю.
Сейчас в хосписе находятся 11 семей с детьми, которые нуждаются в лечении, реабилитации и абилитации. В организации опасаются, что больше не смогут принимать детей, хотя уже готов план заезда семей из дальних районов региона на лето.
Благотворительный центр "Радуга" основан в Омске в 1997 году. Это некоммерческая организация, которая помогает детям-сиротам, больным детям, детям с инвалидностью, малообеспеченным и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В 2018 году "Радуга" построила в Омске первые два корпуса хосписа для неизлечимо больных детей. Для их строительства несколько лет собирали пожертвования на сумму в 55 миллионов рублей. В 2019 году центр получил медицинскую лицензию и открыл хоспис для приема подопечных. В центре принимают 13 семей в месяц и помогают еще 20 семьям в неделю на выезде. Сейчас это единственный за Уралом хоспис для неизлечимо больных детей.
- С начала российского военного вторжения в Украину благотворительный сектор в России испытывает значительные трудности. Крупные спонсоры уходят, донаты с зарубежных счетов заблокированы, некоторые жизненно важные лекарства приходится получать, выстраивая сложные логистические цепочки.
- Как минимум в 65 российских благотворительных НКО с начала войны число подопечных увеличилось в несколько раз. Обычно рост подопечных у благотворительных организаций держится в пределах 10% в месяц. Резкий рост произошел из-за того, что уязвимые категории россиян стали больше нуждаться в помощи в оплате медицинских услуг, лекарств и продуктов.
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