В воинской части Омска по неизвестной причине умер мобилизованный

В воинской части Омска умер мобилизованный. Причина его смерти пока не установлена – выясняют обстоятельства. Об этом рассказывает сетевое издание NGS24.RU.
Жене погибшего сухо сообщили, что ведётся следствие и позже ей пришлют все документы. В разговоре с журналистом она подчеркнула, что её муж был патриотом и с желанием поехал на войну. Также известно, что близкий друг погибшего сообщал об угрозах в части, которые они получали на фоне конфликта с другими мобилизованными.
Супруга друга погибшего, которого мобилизовали в ту же часть, сомневается, что это был суицид. "У нас есть подозрение, что он не сам, потому что у него не было никаких суицидальных наклонностей, никаких попыток. У него двое маленьких детей. Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым", – вспоминает она.
По подсчётам журнала DOXA, это уже девятая гибель мобилизованного, из них три – результат самоубийства.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- По данным министра обороны Сергея Шойгу, в учебные центры и на военные полигоны прибыло уже 200 тысяч мобилизованных. По подсчётам издания "7x7", за две недели о выполнении плана по мобилизации отчитались главы 20 регионов.
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