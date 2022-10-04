В воинской части Омска по неизвестной причине умер мобилизованный

В воинской части Омска умер мобилизованный. Причина его смерти пока не установлена – выясняют обстоятельства. Об этом рассказывает сетевое издание NGS24.RU.

Жене погибшего сухо сообщили, что ведётся следствие и позже ей пришлют все документы. В разговоре с журналистом она подчеркнула, что её муж был патриотом и с желанием поехал на войну. Также известно, что близкий друг погибшего сообщал об угрозах в части, которые они получали на фоне конфликта с другими мобилизованными.

Супруга друга погибшего, которого мобилизовали в ту же часть, сомневается, что это был суицид. "У нас есть подозрение, что он не сам, потому что у него не было никаких суицидальных наклонностей, никаких попыток. У него двое маленьких детей. Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым", – вспоминает она.

По подсчётам журнала DOXA, это уже девятая гибель мобилизованного, из них три – результат самоубийства.