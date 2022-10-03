В Свердловской области мобилизованный покончил с собой

В Свердловской области на территории воинской части найдено тело 46-летнего мобилизованного. Предварительная причина смерти - самоубийство. Мужчину звали Владимир Потанин, он жил в Кургане и был мобилизован 26 сентября.

Как сообщает Baza, рядом с телом было надено лезвие, которым Потанин, предположительно, причинил себе смертельные травмы. Военная часть в посёлке Порошино, в которую он был отправлен, была учебным центром для подготовки танковых войск.

Кроме того, в тот же день в этом гарнизоне умерли ещё два мобилизованных. Как пишет "Коммерсантъ", смерть одного из них, предположительно, была связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольной болезни. Другой мобилизованный, по сообщению депутата Государственной думы от Свердловской области Максима Иванова, скончался от сердечного приступа.

Издание ЕАН также уточняет, что в военной части и в самом посёлке Порошино введён сухой закон после того, как пьяные мобилизованные устроили массовую драку.

По информации Сибирь.Реалии, есть и другие случаи смертей недавно мобилизованных россиян на сборных пунктах: один человек умер на таком пункте в Новосибирске, ещё один - в посёлке Андреевка Тюменской области. Причины их смерти не уточняются.

В то же время местное издание Ura.ru сообщает, что с 30 сентября в Кургане временно приостановили отправку мобилизованных в военные части: получивших повестки отправляют с мобилизационных пунктов домой с обещанием забрать их через несколько дней.