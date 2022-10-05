В Омской области мобилизованные потребовали единовременных выплат 

В Омской области мобилизованные потребовали от местных властей единовременных выплат для своих семей.

Видео, записанное военными, опубликовал телеграм-канал SOTA. На кадрах - строй из нескольких десятков мобилизованных, один из которых рассказывает на камеру, что региональные власти, несмотря на обещания, не поддерживают их финансово.

"Нас всех подняли по тревоге, мы оставили свои семьи, у кого-то дети, у кого-то жёны в декрете, их кормильцы ушли, завтра в любое время мы можем улететь в Украину, и там уже не знаем, что с нами будет", - говорит один из военных под одобрительные аплодисменты остальных собравшихся.

21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.

После объявления мобилизации военные, прибывающие на сборы по повестке, регулярно жалуются на бытовые условия, в которых их содержат, а также на отсутствие снаряжения, необходимого для боевых действий. Известно, что многие мобилизованные спят в расположении своих частей без кроватей, не получают должного питания и не проходили медосмотр. Подобные случаи зафиксированы в Волгоградской, Кировской, Свердловской и Сахалинской областях, Чувашии и Подмосковье.

Власти в разных регионах пообещали решить проблемы в кратчайшие сроки, а также заявили о единовременных выплатах семьям мобилизованных и других компенсациях. Так, в Сахалинской области родственники уехавших на войну, по заявлению властей, смогут получить по 5 килограммов свежемороженой рыбы.