В Омской области впервые за время войны объявили ракетную опасность

В Омской области впервые с начала полномасштабной войны объявили ракетную опасность. Регион находится примерно в 2350 километрах от Украины. Как сообщает ASTRA, жители получили SMS-оповещения, а губернатор Виталий Хоценко заявил, что режим действовал около получаса. Некоторые жители сообщили, что не получили предупреждения о тревоге, но получили оповещение о её отмене.

Это не первый случай введения подобных мер в регионах, удалённых от Украины. 29 мая режим ракетной опасности впервые был объявлен одновременно во всех шести регионах Уральского федерального округа. В Ямало-Ненецком автономном округе такая тревога прозвучала впервые за всё время войны.

По данным Bloomberg, развитие украинских беспилотников позволило расширить зону их действия до четверти территории России. С начала года атакам подвергались Челябинск, Екатеринбург, Пермь и Чебоксары – города, расположенные более чем в тысяче километров от украинской границы.

Чувашия и Чебоксары последний раз подверглись атаке утром 10 июня. По данным ASTRA, пожар возник на заводе "ВНИИР-Прогресс", повреждено административное здание. Украинские мониторинговые каналы утверждают, что ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго".