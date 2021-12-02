Член Общественной наблюдательной комиссии в Саратовской области Геннадий Макаренко, который сопровождал представителей Совета по правам человека на проверке в туберкулёзной больнице № 1, заявил, что никто из заключённых не сообщил о давлении на них со стороны руководства. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Проверка членов СПЧ Евы Меркачевой и Андрея Бабушкина прошла 1 декабря, в ней также участвовала уполномоченный по правам человека в области Надежда Сухова. По словам Макаренко, заключённые подтвердили пытки в колониях на встрече с членами совета, но сообщили, что сейчас на них гонений нет.

Накануне основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что перед визитом членов СПЧ из колонии вывезли 83 заключённых, которые хотели рассказать о пытках и принуждении со стороны сотрудников ФСИН отказаться от показаний. Макаренко заявил, что не слышал об этом.

По итогу визита Ева Меркачева рассказала в эфире "Эха Москвы" о новых видах пыток, с которыми она раньше не сталкивалась. Например, по словам заключённых, их могли на трое суток засунуть в дорожную сумку или выливать им на лицо три ведра воды, заставляя захлёбываться.

Также Меркачева узнала от заключённых, что сотрудники колонии пытались скрыть, что там происходило. "Они во всех помещениях, где должны были оставаться на полу биологические следы после пыток – кровь, моча, сперма - велели всем осужденным, которые в хозотряде, эти полы вскрыть. Они их заменили и строительный мусор прятали. Там был линолеум, плитка. И все это они попытались вывезти", - сказала она. По словам Меркачевой, следователи нашли два мешка строительного мусора и приобщили к делу в отношении сотрудников ФСИН в качестве вещдоков.

Осечкин также сообщал, что сотрудники выламывали бетонные полы в пыточной отделении ТЛО-8 и вывозили обломки в свинарник, чтобы смешать со свиным навозом и скрыть следы преступлений.

В начале октября Осечкин начал публиковать видеоархив с пытками в российских колониях. Он получил его от программиста Сергея Савельева, который администрировал сети ФСИН, когда находился в заключении. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний. Всего на видео записали издевательства над сорока заключёнными.

После публикации части архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку. ФСИН сообщила о начале проверки.

Позже президент России Владимир Путин снял с должности главу ФСИН Александра Калашникова.