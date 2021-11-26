В Саратове экс-начальник больницы ФСИН отправлен в СИЗО

Волжский районный суд Саратова арестовал до 25 января бывшего начальника областной туберкулезной больницы №1 УФСИН по области Павла Гаценко, обвиняемого в организации сексуального насилия в учреждении. Об этом, в частности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее стало известно, что в Саратове по делу о пытках и сексуальном насилии над заключёнными задержаны Гаценко, а также бывший начальник отдела безопасности туберкулёзной больницы Сергей Мальцев. Следственный комитет попросил отправить их под арест.

Речь идёт о первых задержанных по уголовным делам, возбуждённым ранее в связи с публикациями правозащитников из проекта "Гулагу.нет". Они в октябре и ноябре опубликовали десятки видеозаписей пыток, изнасилований и издевательств над заключёнными в колониях и других учреждениях ФСИН. Правозащитники утверждают, что им был передан большой архив подобных видеозаписей, и опубликована лишь малая его часть. Значительная часть опубликованных видео была записана именно в саратовской туберкулёзной больнице.

Гаценко, Мальцев и несколько других сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после публикации видео были уволены. 16 ноября генпрокурор Игорь Краснов говорил, что следователи завели 12 уголовных дел, "ряду лиц" предъвили обвинения. Он, однако, не называл конкретных имён.

О задержании бывших сотрудников ФСИН стало известно на следующий день после того, как президент России отправил директора ФСИН Александра Калашникова в отставку. Кремль отказался связывать отставку с пытками в российских колониях. Генерал-лейтенант сам попросил президента Владимира Путина уволить его. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о связи скандала с пытками с отставкой, Песков сказал, что "не стал бы устанавливать какой-то прямой связи". По его словам, в ведомстве действительно имеются проблемы, но ФСИН с ними уже разбирается, — цитирует его "Коммерсантъ".

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На место выходца из ФСБ Калашникова назначен заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев.

Накануне агентство "Интерфакс" сообщало, что именно пытки стали причиной отставки главы ФСИН. "Коммерсантъ" утверждал, что из-за ситуации в колониях Калашникову было рекомендовано уйти в отставку. Газета сообщает без ссылки на источник, что во ФСИН генерал был откомандирован из ФСБ с сохранением звания. Поэтому он может вновь вернуться на работу в спецслужбу.