В ООН появится докладчик о нарушениях прав человека в России

Совет по правам человека ООН создаст должность специального докладчика о нарушениях прав человека в России. За в пятницу проголосовали 17 стран-членов Совета, против - шесть, остальные воздержались. Подобное решение впервые вынесено в отношении страны, являющейся постоянным членом Совета безопасности ООН.

Решение принято из-за многолетних и продолжающихся сообщений о нарушениях прав человека в России, которые требуют международного ответа. Особое внимание СПЧ ООН обращает на принятие Москвой после 24 февраля новых законов о фейках и дискредитации армии, ограничивающих свободу слова, и усиливающееся преследование правозащитных групп.

Специальный докладчик будет фиксировать факты нарушения прав человека в стране, работать с гражданским обществом и местными правозащитными инициативами, и предоставлять сведения и рекомендации международным организациям.

Пока неясно, будут ли с докладчиком сотрудничать власти самой России и её официальные органы, занимающиеся защитой прав человека. Как уточняет "ОВД-Инфо", представители России в органах ООН в Женеве неоднократно высказывались против проекта, называя его "одиозным".

Постоянный представитель России в ООН Геннадий Гатилов назвал резолюцию "построенной на инсинуациях США" и созданной для того, чтобы "выплёскивать на Россию потоки лживых обвинений".

На следующих сессиях Совета будет определена кандидатура докладчика, а через год он выступит перед СПЧ и Генеральной ассамблеей ООН с первым докладом.