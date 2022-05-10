Чехия включена в Совет ООН по правам человека вместо России

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов "за" одобрила включение Чехии в Совет по правам человека вместо России.

Решение поддержали 157 государств, 23 - воздержались. Необходимый минимум для принятия решения - 97 голосов.

7 апреля Генассамблея на специальной сессии проголосовала за резолюцию о приостановке членства России в правозащитном совете ООН. Заседание было посвящено ситуации в Украине, и в адрес Москвы были высказаны обвинения в серьёзных и систематических нарушениях прав человека в связи с военным вторжением в Украину. Зампостоянного российского представителя при ООН Геннадий Кузьмин тогда заявил, что Россия вышла из Совета ещё до голосования.

Чехия была единственным кандидатом на вакантное место в правозащитной структуре, состоящей из 47 членов. Этот орган формируется по принципу регионального представительства.

В четверг Совет по правам человека планирует собраться на специальную сессию - по запросу Киева, который указывает на дальнешее ухудшение ситуации в Украине в связи с развязанной Россией войной. МИД России 10 мая заявил, что российская сторона не собирается участвовать в этом обсуждении. "К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии", - подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несмотря на то, что членство Москвы в правозащитном Совете приостановлено, она может присутствовать на заседаниях в статусе наблюдателя.