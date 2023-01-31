В ООН призвали расследовать возможные преступления "ЧВК Вагнера" в Мали

Эксперты ООН призвали провести независимое расследование возможных военных преступлений, совершённых правительственными войсками и российской "ЧВК Вагнера" в Мали. Об этом сообщает агентство Reuters.

В 2021 году власти страны наняли "ЧВК Вагнера", обосновав это тем, что бойцы этой организации будут бороться с группировками, связанными с террористами из "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

"С 2021 года эксперты постоянно получают тревожные сообщения об ужасающих казнях, массовых захоронениях, пытках, изнасилованиях и сексуальном насилии, грабежах, произвольных задержаниях и исчезновениях, которые совершают малийские вооруженные силы и их союзники", – говорится в заявлении экспертов ООН, которое цитирует агентство.