В ООН призвали расследовать возможные преступления "ЧВК Вагнера" в Мали

Эксперты ООН призвали провести независимое расследование возможных военных преступлений, совершённых правительственными войсками и российской "ЧВК Вагнера" в Мали. Об этом сообщает агентство Reuters.
В 2021 году власти страны наняли "ЧВК Вагнера", обосновав это тем, что бойцы этой организации будут бороться с группировками, связанными с террористами из "Аль-Каиды" и "Исламского государства".
"С 2021 года эксперты постоянно получают тревожные сообщения об ужасающих казнях, массовых захоронениях, пытках, изнасилованиях и сексуальном насилии, грабежах, произвольных задержаниях и исчезновениях, которые совершают малийские вооруженные силы и их союзники", – говорится в заявлении экспертов ООН, которое цитирует агентство.
- В декабре 2021 года Франция, Германия и ещё более десяти европейских стран и Канада осудили размещение наёмников "ЧВК Вагнера" в Мали. В совместном заявлении говорилось, что присутствие наёмников в Мали "способно лишь ещё больше ухудшить обстановку в Западной Африке, привести к усугублению ситуации с правами человека и помешать международному сообществу защитить мирных жителей и поддержать малийские вооруженные силы".
- В апреле 2022 года российских военных инструкторов в Мали заподозрили в участии в массовых убийствах жителей территорий, на которых проходила операция правительственных сил. Согласно сообщению Human Rights Watch, в течение нескольких дней в конце марта правительственные войска при поддержке иностранцев, которых несколько источников назвали россиянами, казнили без суда не менее 300 жителей окрестностей города Мура на юге страны. Некоторые из убитых подозревались в причастности к вооружённым исламистским организациям, отмечают правозащитники.
- В августе 2020 года в Мали произошёл военный переворот, президент страны был арестован, парламент и правительство – распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.
- "ЧВК Вагнера", основанная близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, активно участвует в войне в Украине.
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