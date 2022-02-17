Франция объявила о выводе своих миротворческих сил из Мали

Франция объявила в четверг, 17 февраля, что выводит свои миротворческие подразделения из Мали после почти десятилетнего присутствие в стране, сообщает AFP.
Причиной стал разрыв отношений с правящей хунтой, пришедшей к власти в августе 2020 года. В Мали при этом продолжается гражданская война между исламистами и правительственными войсками.
"Мы не можем продолжать военные действия вместе с властями, чью стратегию и скрытые цели мы не разделяем", — заявил президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции, отметив, что он "полностью" отрицает идею о том, что Франция потерпела неудачу в этой стране.
Французские базы в Госси, Менаке и Гао в Мали будут закрыты в течение следующих четырех-шести месяцев. Решение коснётся как 2400 французских военнослужащих, так и нескольких сотен солдат из целевой группы "Такуба", состоящей из подразделений других европейских стран.
При этом Франция, согласно заявлению Макрона, продолжит кампанию против боевиков в регионе Сахель, разделяющем Сахару и более плодородные южные земли Африки.
- Заявление о выводе войск было сделано в критический момент для президента Франции Эммануэля Макрона – за несколько дней до ожидаемого заявление о том, что он будет баллотироваться на второй срок на выборах в апреле.
- Первоначально Франция направила войска для борьбы с джихадистами по запросу Мали в 2013 году. Но повстанческое движение так и не было полностью подавлено.
- Запад также обвиняет Мали в сотрудничестве с российской группой наемников "Вагнер". Макрон обвинил ЧВК Вагнера в отправке в страну более 800 бойцов ради собственных "бизнес-интересов" и поддержки хунты.
- Российский министр иностранных дел Сергей Лавров говорил в сентябре 2021 года, что частная российская компания "на законной основе" действует в Мали, добавив, что российские власти не имеют к этому никакого отношения.
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