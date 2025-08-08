"Орешник" против "Томагавков"? Россия и ракетный мораторий

Россия объявила об отказе от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД), который сама же и объявила в одностороннем порядке – после того, как в 2019 году прекратил действие договор, запрещавший размещение, производство и испытание ракет такого класса. Некоторые эксперты связывают отказ от моратория с планами по развертыванию ракетной системы "Орешник", но по версии российского МИДа, это ответ на деятельность США по размещению ракет такого типа "в различных регионах".

Угроза, реализованная через год

Год назад, в июле 2024-го, США и Германия объявили о плане начать "эпизодическое" размещение американских дальнобойных ударных систем на территории ФРГ в 2026 году. Речь шла о ракетах наземного базирования с дальностью действия от нескольких сотен до нескольких тысяч километров, а именно баллистических ракет SM-6 (разрабатывались как зенитные, но планируется их использование для ударов по наземным целям), крылатых ракет Tomahawk (и их пусковых установок Typhon) и "разрабатываемом гиперзвуковом оружии", по-видимому, перспективной системе Dark Eagle. В ответ Россия пригрозила размещением аналогичного оружия, возможно, в ядерном оснащении, то есть отказом от своего одностороннего моратория. Однако тогда этого так и не произошло.

За прошедший год США все еще не начали размещение вооружения, которое Россия относит к классу РСМД, в Германии или где-либо еще. В сообщении МИД РФ, которое сопровождало отказ от моратория, упоминаются лишь учения: в Дании, на Филиппинах и в Австралии, во время которых развертывались установки Mk70 (может использоваться для пусков ракет SM-6), Typhon (ракеты "Томагавк") и Dark Eagle. Фактически, Москва признает, что с середины 2024 года ситуация изменилась не кардинально. "США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений", – говорится в сообщении.

"Орешник" как новый "Пионер"

Почему же на этот раз Россия решилась на отмену моратория? Ответ может быть связан с событиями, произошедшими за прошедший год в самой России: испытанием 21 ноября 2024 года на войне в Украине ракетного комплекса "Орешник" и начале, если верить словам Путина, его серийного производства – о котором было объявлено всего за несколько дней до отмены Россией моратория по РСМД.

Точные характеристики "Орешника" держатся в секрете, но в ходе единственного испытания, когда комплекс был применен с полигона Капустин Яр по Днепру, ракета преодолела расстояние порядка 800-900 километров – то есть она подходит под классификацию ракеты средней и меньшей дальности. Как ранее утверждало Министерство обороны США, это лишь модификация ракеты комплекса РС-26 "Рубеж", создававшегося в РФ в середине десятых годов в режиме строжайшей секретности, поскольку он нарушал действовавший на тот момент российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Эксперты прямо связывают отказ от моратория с "Орешником", например, об этом сказал в комментарии Русской службе Би-би-си Максим Старчак из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс. "Отмена моратория – это прямая производная производства "Орешника".

Год назад России было бы сложно нарушить собственный мораторий, а из ракет, теоретически относящихся к РСМД, она обладала только 9М729 для комплекса "Искандер" – в НАТО считают, что ее реальная дальнобойность выше 500 километров, что и стало одним из поводов для выхода США из договора по РСМД в 2019 году. Российская сторона всегда настаивала на противном. Тем не менее, призывая США принять встречный мораторий, Путин в качестве жеста доброй воли обещал не размещать в Калининградской области и эти ракеты.

Помимо 9М729, которые могут относиться, а могут и не относиться к классу РСМД, Россия могла создать наземные модификации авиационных и корабельных ракет – например, например "Калибров" (предполагается, что на базе "Калибра" и создана ракета 9М729), "Кинжал", "Циркон", Х-101. Комментируя в июле 2024 года возможности России по созданию новых РСДМ, Павел Подвиг, руководитель проекта "Ядерные силы России", упоминал и еще один проект – РС-26 "Рубеж", официально законсервированный в 2018 году. В Пентагоне настаивают, что "Орешник" создан именно на базе РС-26.

По мнению Павла Подвига, РС-26, а значит, веротятно, и "Орешник" во многих отношениях походит на советскую ракету средней дальности "Пионер". Размещение Советским Союзом "Пионеров" у своих западных границ в 1970-е спровоцировало международный кризис и в конечном счете привело к подписанию договора о ликвидации РСМД в 1988 году.

Тот ракетный кризис развивался во многом подобно нынешнему. В ответ на американскую концепцию "обезглавливающего удара" по СССР, принятую в 1973 году, которая только предполагала размещение РСМД в Европе в будущем, Советский Союз начал реальное размещение "Пионеров" с ядерными боеголовками. Существенная разница в том, что на этот раз США, планируя размещение SM-6, Dark Eagle и других ракетных комплексов за пределами своих границ, не только не говорят об установке на них ядерных боеголовок, но и подчеркивают, что основную угрозу видят в Китае, который никогда не прекращал разработку ракет средней и меньшей дальностей.

Договор, оставшийся в холодной войне?

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стал нежизнеспособным не в 2019 году, когда из него вышли США, а еще раньше, – считает независимый эксперт по стратегическим ракетным вооружениям Фабиан Хоффман.

"ДРСМД как договор по контролю над вооружениями стал нежизнеспособным после того, как Россия с 2016 года начала его фактически нарушать, при этом нарушая его дух задолго до этого. ДРСМД был отличным инструментом в годы холодной войны и в течение следующего десятилетия, но после этого он во многом утратил свою полезность для НАТО. С военной точки зрения, он позволял России угрожать европейским столицам с территории Калининграда, в то время как европейские страны НАТО не имели аналогичных возможностей. Следует помнить, что российские межконтинентальные баллистические ракеты благодаря относительно малой минимальной дальности де-факто играли роль наземного арсенала ракет средней и меньшей дальности.

ДРСМД по-прежнему имел политическую ценность и способствовал стабильности в кризисных ситуациях, обеспечивая площадку для обмена мнениями и взаимодействия между государствами. Однако, как только Россия начала отказываться от соблюдения договора, эти политические преимущества тоже исчезли. Трамп поступил правильно, выйдя из договора, и сделал это при полной поддержке своих европейских союзников по НАТО, которые независимо пришли к выводу, что Россия нарушила договор", – пишет Хоффман в социальной сети X.

Ракета Шредингера

Что касается ракет 9M729, из-за которых США вышли из договора в 2019 году, аналитик уверен, что именно на России лежало бремя доказывания того факта, что они не нарушают соглашение:

"Любой, кто обладает базовыми арифметическими навыками и доступом к открытым данным о характеристиках двигателя этой ракеты, может самостоятельно рассчитать, что, если только топливный бак не значительно меньше, чем позволяет фюзеляж ракеты, максимальная дальность системы должна превышать 500 км. Россия не предприняла никаких значимых усилий, чтобы продемонстрировать, что конструктивные ограничения ракеты действительно ограничивают её дальность. При отсутствии таких доказательств единственный разумный вывод – Россия нарушала ДРСМД. Так что да, у нас определённо есть инструменты для независимой проверки нарушений со стороны России. Тот факт, что кто-то предпочитает их не использовать, не означает, что этих инструментов не существует".

С Фабианом Хоффманом не согласен эксперт по проблемам ядерной безопасности, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) Андрей Баклицкий.

"Это не так. Я устал повторять одно и то же, но никаких прямых доказательств того, что 9М729 нарушает ДРСМД, не существует. Разведывательное сообщество США заявило, что ракеты, которые показывала Москва, это не 9М729, так что измерения ничего не доказывают", – отвечаетБаклицкий Хоффману. Речь идет о публикации 18 февраля 2019 года в издании Daily Beast: со ссылкой на секретный доклад разведслужб США в ней утверждалось, что Россия уже после обвинений показала под видом 9M729 совсем другую ракету, чтобы отвести от себя подозрения.

По словам Баклицкого, Запад упустил шанс на конструктивное обсуждение моратория на размещения ракет средней и малой дальности, предложенного Россией.

"Я немного разочарован всей дискуссией вокруг моратория по ДРСМД, поэтому вот мои пара слов – без углубления в спор вокруг 9М729, по которому у нас просто нет фактов, позволяющих независимо подтвердить что-либо в ту или иную сторону, - пишет Баклицкий в X. – Российское предложение моратория было приглашением к обсуждению того, как регулировать наземные ракеты средней и малой дальности после распада договора. Многие утверждают, что Россия изначально не была искренней в своём предложении. Но последняя версия инициативы по мораторию содержала множество возможностей для обсуждения и учета западных озабоченностей – таких как включение в нее 9М729 и даже верификация [характеристик этой ракеты]. Главное достоинство российской инициативы заключалось в том, что это было конкретное предложение по контролю над вооружениями, выдвинутое Россией и открытое для обсуждения – такое случается нечасто. Это был шанс, который можно было бы использовать при первой возможности. Теперь, судя по всему, он снят с повестки".