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В Орле за возбуждение вражды к армии арестовали автора стихов об Украине

Александр Бывшев в суде, 2018 год

Поэта Александра Бывшева, который с 2014 года публикует стихотворения в поддержку Украины и подвергается за это преследованиям, арестовали на семь суток за возбуждение ненависти или вражды к российской армии. Об этом сообщил правозащитник Александр Подрабинек.

Поводом послужили посты поэта в соцсетях, уточнил Подрабинек. В ноябре Бывшев написал в фейсбуке, что против него возбудили уже девятое дело. На этот раз – за аббревиатуру "чмобики" ("частично мобилизованные") и слово "двухсотизация" (от "груз 200" - обозначение убитых на войне). Согласно лингвистической экспертизе, о которой говорит Бывшев, этим словом он "имел преступный умысел стравить людей между собой".

Ранее в этом году Бывшева оштрафовали на 70 тысяч рублей за посты об Украине. Среди прочего после вторжения в неё России Бывшев опубликовал несколько антивоенных и оппозиционных стихов, в том числе "Путин и Гаага", написанный ещё в 2015 году, и рассказ своей тёти из Киева.

  • После аннексии Крыма в 2014 году школьный учитель и поэт Александр Бывшев стал писать стихи в поддержку Украины. За публикацию стихотворения "Украинским патриотам" в 2015 году поэта приговорили к 300 часам обязательных работ и внесли в перечень террористов и экстремистов. Из реестра его вычеркнули только в декабре 2019 года. Само стихотворение остаётся в списке экстремистских материалов Минюста.
  • В 2018 году Бывшеву дали ещё 400 часов обязательных работ и лишили права преподавать в школе за публикацию стихотворения "На независимость Украины". Это произведение также включено в список экстремистских.
  • Пять уголовных дел против Бывшева из шести – за его творчество.

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