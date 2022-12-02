В Орле за возбуждение вражды к армии арестовали автора стихов об Украине

Поэта Александра Бывшева, который с 2014 года публикует стихотворения в поддержку Украины и подвергается за это преследованиям, арестовали на семь суток за возбуждение ненависти или вражды к российской армии. Об этом сообщил правозащитник Александр Подрабинек.

Поводом послужили посты поэта в соцсетях, уточнил Подрабинек. В ноябре Бывшев написал в фейсбуке, что против него возбудили уже девятое дело. На этот раз – за аббревиатуру "чмобики" ("частично мобилизованные") и слово "двухсотизация" (от "груз 200" - обозначение убитых на войне). Согласно лингвистической экспертизе, о которой говорит Бывшев, этим словом он "имел преступный умысел стравить людей между собой".

Ранее в этом году Бывшева оштрафовали на 70 тысяч рублей за посты об Украине. Среди прочего после вторжения в неё России Бывшев опубликовал несколько антивоенных и оппозиционных стихов, в том числе "Путин и Гаага", написанный ещё в 2015 году, и рассказ своей тёти из Киева.