В Орловской области в результате атаки дронов загорелась нефтебаза

В ночь на 2 декабря украинские беспилотники атаковали Орловскую область, в результате произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий", – добавил Клычков.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что в Ливнах атакована нефтебаза. По данным издания, там находится "Орелнефтепродукт", который ранее уже атаковали дроны. О том, что в Ливнах горит нефтебаза, сообщает и украинский телеграм-канал Supernova+.

Минобороны России отчиталось, что за ночь были уничтожены 45 украинских беспилотников над восемью российскими регионами, аннексированным Крымом и акваторией Черного моря.