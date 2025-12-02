Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Орловской области в результате атаки дронов загорелась нефтебаза

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Слушать
58 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В ночь на 2 декабря украинские беспилотники атаковали Орловскую область, в результате произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

"Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий", – добавил Клычков.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что в Ливнах атакована нефтебаза. По данным издания, там находится "Орелнефтепродукт", который ранее уже атаковали дроны. О том, что в Ливнах горит нефтебаза, сообщает и украинский телеграм-канал Supernova+.

Минобороны России отчиталось, что за ночь были уничтожены 45 украинских беспилотников над восемью российскими регионами, аннексированным Крымом и акваторией Черного моря.

Путин снова требует весь Донбасс
Embed
Путин снова требует весь Донбасс

No media source currently available

0:00 0:21:02 0:00

Путин снова требует весь Донбасс

Отставка Ермака

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG