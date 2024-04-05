В Орске из-за прорыва дамбы эвакуируют часть города

В городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу. Жителей эвакуируют из домов, которые находятся в зоне затопления. Об этом сообщает ТАСС.
Представители оперативных служб заявили в разговоре с журналистами, что прорыв дамбы угрожает в первую очередь частному сектору города. Всего в зоне затопления может оказаться четыре тысячи частных жилых домов.
"Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Орска сообщает, что причиной прорыва дамбы мог стать паводок. МЧС и муниципальные службы проводят работы по укреплению насыпной дамбы.
Орск является вторым по величине городом Оренбургской области с населением в 189 тысяч человек.
- Ранее масштабные паводки произошли в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Это происходит в связи с тем, что климатическая весна наступила почти на две недели раньше срока. С начала весеннего паводка уже произошли подтопления жилых домов, приусадебных участков и низководных мостов
- Наиболее сложная обстановка наблюдается в Алтайском крае, где с начала весеннего паводка в зону подтопления попали 618 жилых домов, более 1500 приусадебных участков и участки автодорог.
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