В Орске засыпали дыру в дамбе, в Оренбурге ожидается пик наводнения

К утру 12 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 11,29 метра. Ожидается, что пиковых значений наводнение достигнет сегодня, а потом вода пойдёт на спад.

По данным администрации Оренбургской области, затопленными остаются почти двенадцать тысяч жилых домов и более пятнадцати тысяч приусадебных участков. В четырёх населённых пунктах нет света, электричество периодически отключают и в районах Оренбурга.

У Орска уровень Урала снизился до 798 сантиметров. Вчера, 11 апреля, наконец удалось засыпать дыру в дамбе, через которую затапливало город. До этого справиться с ней не могли из-за слишком высокого давления воды.

После схода воды в Орске жители находят на улицах трупы погибших животных. Живой скот на затопленных территориях обязали вакцинировать от сибирской язвы, а домашних животных – от бешенства. Ранее из зон затопления вывезли 615 сельскохозяйственных животных и около сотни лошадей с ипподрома.

Из пострадавших районов Оренбургской области эвакуировано больше 10,7 тысячи человек, из них около полутора тысяч находятся в пунктах временного размещения. Жители затопленных территорий стоят в очередях за водой, гуманитарной помощью и в МФЦ для оформления единовременных выплат.