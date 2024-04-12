В Орске засыпали дыру в дамбе, в Оренбурге ожидается пик наводнения

К утру 12 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга повысился до 11,29 метра. Ожидается, что пиковых значений наводнение достигнет сегодня, а потом вода пойдёт на спад.
По данным администрации Оренбургской области, затопленными остаются почти двенадцать тысяч жилых домов и более пятнадцати тысяч приусадебных участков. В четырёх населённых пунктах нет света, электричество периодически отключают и в районах Оренбурга.
У Орска уровень Урала снизился до 798 сантиметров. Вчера, 11 апреля, наконец удалось засыпать дыру в дамбе, через которую затапливало город. До этого справиться с ней не могли из-за слишком высокого давления воды.
После схода воды в Орске жители находят на улицах трупы погибших животных. Живой скот на затопленных территориях обязали вакцинировать от сибирской язвы, а домашних животных – от бешенства. Ранее из зон затопления вывезли 615 сельскохозяйственных животных и около сотни лошадей с ипподрома.
Из пострадавших районов Оренбургской области эвакуировано больше 10,7 тысячи человек, из них около полутора тысяч находятся в пунктах временного размещения. Жители затопленных территорий стоят в очередях за водой, гуманитарной помощью и в МФЦ для оформления единовременных выплат.
- Нынешний паводок в Оренбургской области – крупнейший за всю историю наблюдений в регионе. Из-за напора воды в Орске прорвало дамбу. Паводку присвоен статус ЧС федерального характера. По последним данным, ущерб инфраструктуре оценивается более чем в 40 миллиардов рублей.
- Эвакуацию жителей из-за паводков проводят ещё в нескольких регионах: в Курганской, Томской, Тюменской и Кемеровской областях. Паводок затронул и Казахстан: там из зон затопления эвакуировали более 86 тысяч человек.
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