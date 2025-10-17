В отношении певицы Наоко составлены два протокола о дискредитации армии

В отношении уличной певицы из Санкт-Петерубрга Дианы Логиновой, известной как Наоко, составили не один, а сразу два протокола о так называемой дискредитации российской армии из-за песен, которые в центре Петербурга исполняла её группа Stoptime. Об этом сообщает издание "Ротонда" со ссылкой на близких певицы. Теоретически это может стать основанием для возбуждения против неё в будущем уголовного дела по тому же обвинению.

16 октября Логинова была арестована на 13 суток по административному делу об организации одновременного пребывания людей в общественном месте.

Ранее сообщалось, что в отношении Наоко составили только один протокол о дискредитации армии. "Ротонда" пишет, что их два, они составлены из-за антивоенных песен артиситов, признанных российскими властями "иностранными агентами": "Ты - солдат" Монеточки и "Светлая полоса" Noize MC. Утверждается, что Stoptime исполнила их на уличных концертах соответственно 26 сентября и 11 октября. При этом из троих участников группы протоколы за дискредитацию армии есть только у Логиновой.

Если суд признает 18-летнюю певицу виновной в совершении этих правонарушений, и эти решения вступят в законную силу (то есть после апелляции), то против неё могут возбудить уголовное дело по статье о дискредитации армии, за что может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

Накануне Дзержинский районный суд в Петербурге назначил Диане Логиновой административный арест сроком на 13 суток. Суд также арестовал на 13 суток барабанщика Stoptime Владислава Леонтьева и на 12 суток гитариста Александра Орлова по протоколу об организации массового мероприятия. Обоих задержали, когда они добровольно пришли в отдел полиции на опрос в связи с задержанием Дианы Логиновой.

В пресс-релизе суда отмечается, что 11 октября концерт Наоко у станции метро "Площадь Восстания" слушали около 70 человек. Из-за этого, как заявляют правоохранители, было затруднено движение пешеходов и перекрыт вход в метро.

Видео исполнения Stoptime песни рэпера NoizeMC "Кооператив "Лебединое озеро"" стало популярным в сети - о нём писали и зарубежные СМИ, отмечая, что песне, в словах которых содержится откровенная критика российских властей, подпевали десятки слушателей.