Уличную певицу Диану Логинову, известную как Наоко, 16 октября арестовали на 13 суток.

Девушка провела ночь в полиции, а в суд её доставили в наручниках. Также арестовали барабанщика и гитариста её уличной группы "Стоптайм".



В пресс-релизе суда отмечается, что 11 октября концерт Наоко у станции метро "Площадь Восстания" слушали около 70 человек. Из-за этого, как заявляют правоохранители, было затруднено движение пешеходов и перекрыт вход в метро.



Ранее центр "Э" составил на Наоко протоколы об административном правонарушении. 18-летней студентке музыкального училища имени Римского-Корсакова и вокалистке уличной группы "Стоптайм" вменяют статью о так называемой дискредитации армии, а также "организацию массового пребывания граждан в общественных местах", которое якобы повлекло нарушение общественного порядка.



Примечательно, что жалобу на Наоко написал мужчина по фамилии Николаев, правда, он перепутал дату ее выступления; но потом, по данным издания "Бумага", у полиции "появилась объяснительная записка от Николаева" с правильной датой, но написанная другим почерком.



Певица Наоко исполняла на улицах Санкт-Петербурга песни "иноагентов" –Монеточки, Noize MC, Земфиры, а также группы "Порнофильмы".



В мае российский суд запретил песню Noize MC "Пусть танцуют лебеди", посчитав, что в ней "используются унизительные и оскорбительные характеристики, которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ".

