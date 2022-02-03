В отношении телеканала RT начато расследование во Франции

Французский медиарегулятор Arcom начал расследование в отношении подачи информации российским телеканалом RT France. Об этом сообщает RT со ссылкой на французский журнал Challenges.
"Несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления "жёлтых жилетов" или ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике", – говорится в материале французского журнала (цитата по RT).
Телеканал запросил разъяснения у регулятора, но ответа пока не получил. Руководитель RT France Ксения Федорова заявила, что это спланированная акция, так как информация о проверке появилась на следующий день после запрета вещания RT в Германии.
- 2 февраля стало известно, что немецкий медиарегулятор запретил вещание RT DE в Германии из-за отсутствия лицензии. Запрет распространяется на вещание через спутник, интернет и мобильные приложения и в умных телевизорах. В ответ российские власти запретили вещание в стране немецкой медиакорпорации Deutsche Welle, лишили ее корреспондентов аккредитации и закрыли корпункт в Москве.
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