Регулятор Германии заподозрил RT в вещании без лицензии

Германский медиарегулятор начал расследование в отношении немецкоязычного канала RT, который принадлежит российской государственной телекомпании Russia Today. Об этом пишет агентство dpa. Ведомство полагает, что телеканал запустил программу на немецком языке без лицензии на вещании в ФРГ.
Dpa пишет, что RT пытался получить лицензию в Люксембурге, но сделать этого не удалось. У телеканала есть лицензия, полученная в Сербии. Она разрешает вещать в 33 европейских странах, но для работы в Германии нужно иметь лицензию местного регулятора.
RT отмечает, что имеет право на трансляции программ в ФРГ на основе сербского разрешения – согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении.
По итогам расследования медиарегулятор может запретить вещания RT в Германии или же оштрафовать.
В RT уточнили, что расследование идёт не в отношении немецкоязычного телеканала, который вещает из Москвы, а в отношении RT DE Productions. Она производит контент для RT и не занимается телевещанием.
- В сентябре видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part. Google, которому принадлежит YouTube, тогда пояснил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19.
- 16 декабря на платформе YouTube появился новый канал – RT auf Sendung – созданный для трансляции немецкого вещания RT. В тот же день видеохостинг удалил его за обход наложенных в сентябре ограничений. В компании пояснили, что если канал был удален, то владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube.
- Роскомнадзор направил письмо Google к с требованием "в максимально короткие сроки" снять ограничения. Российская сторона назвала удаление канала "актом цензуры". МИД России пригрозил YouTube и немецким СМИ ответными мерами.
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