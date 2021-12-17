Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Регулятор Германии заподозрил RT в вещании без лицензии

Германский медиарегулятор начал расследование в отношении немецкоязычного канала RT, который принадлежит российской государственной телекомпании Russia Today. Об этом пишет агентство dpa. Ведомство полагает, что телеканал запустил программу на немецком языке без лицензии на вещании в ФРГ.

Dpa пишет, что RT пытался получить лицензию в Люксембурге, но сделать этого не удалось. У телеканала есть лицензия, полученная в Сербии. Она разрешает вещать в 33 европейских странах, но для работы в Германии нужно иметь лицензию местного регулятора.

RT отмечает, что имеет право на трансляции программ в ФРГ на основе сербского разрешения – согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

По итогам расследования медиарегулятор может запретить вещания RT в Германии или же оштрафовать.

В RT уточнили, что расследование идёт не в отношении немецкоязычного телеканала, который вещает из Москвы, а в отношении RT DE Productions. Она производит контент для RT и не занимается телевещанием.

  • В сентябре видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part. Google, которому принадлежит YouTube, тогда пояснил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19.
  • 16 декабря на платформе YouTube появился новый канал – RT auf Sendung – созданный для трансляции немецкого вещания RT. В тот же день видеохостинг удалил его за обход наложенных в сентябре ограничений. В компании пояснили, что если канал был удален, то владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube.
  • Роскомнадзор направил письмо Google к с требованием "в максимально короткие сроки" снять ограничения. Российская сторона назвала удаление канала "актом цензуры". МИД России пригрозил YouTube и немецким СМИ ответными мерами.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG