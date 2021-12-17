Регулятор Германии заподозрил RT в вещании без лицензии

Германский медиарегулятор начал расследование в отношении немецкоязычного канала RT, который принадлежит российской государственной телекомпании Russia Today. Об этом пишет агентство dpa. Ведомство полагает, что телеканал запустил программу на немецком языке без лицензии на вещании в ФРГ.

Dpa пишет, что RT пытался получить лицензию в Люксембурге, но сделать этого не удалось. У телеканала есть лицензия, полученная в Сербии. Она разрешает вещать в 33 европейских странах, но для работы в Германии нужно иметь лицензию местного регулятора.

RT отмечает, что имеет право на трансляции программ в ФРГ на основе сербского разрешения – согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

По итогам расследования медиарегулятор может запретить вещания RT в Германии или же оштрафовать.

В RT уточнили, что расследование идёт не в отношении немецкоязычного телеканала, который вещает из Москвы, а в отношении RT DE Productions. Она производит контент для RT и не занимается телевещанием.