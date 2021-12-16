YouTube удалил новый канал RT на немецком

YouTube удалил новый немецкий канал российской государственной телекомпании Russia Today в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Об этом сообщается в телеграм-канале RT.

В пресс-службе Google рассказали РБК, что канал RT auf Sendung был удален за обход ранее наложенных ограничений – в сентябре был заблокирован другой канал RT DE.

"Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", – пояснили решение в Google.

28 сентября YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part. Google тогда пояснил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19. Компания предупреждала RT DE, что каналы могут быть удалены, если авторы продолжат нарушать правила сообщества, и приостанавливала их право на публикацию видео: "Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube".

29 сентября Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ютьюб-каналы RT, пригрозив блокировкой видеохостинга. В письме Роскомнадзора утверждалось, что действия администрации Google "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации" и являются актом цензуры в отношении российских СМИ". Принятый в декабре прошлого года закон позволяет замедлять или блокировать сервис, выступивший, с точки зрения России, с актом цензуры.