В Париже по проекту Христо "упаковали" Триумфальную арку 

Одну из главных достопримечательностей Парижа – Триумфальную арку – оборачивают в серебристо-синюю ткань. Это проект, задуманный в 1961 году американским художником болгарского происхождения Христо Явашевым.

Он надеялся реализовать его в апреле 2020 года, но сроки пришлось перенести из-за пандемии. В мае 2020 года Христо умер в Нью-Йорке на 85 году жизни.

Чтобы "упаковать" арку, потребовалось двадцать пять тысяч квадратных метров ткани. Её крепят восемьдесят пять техников-альпинистов и сорок пять плотников. После этого они обернут сооружение трехкилометровой красной верёвкой.

Общая стоимость работ – четырнадцать млн евро. Всё это частные пожертвования: для сбора средств племянник Христо – Владимир Явашев – продавал рисунки, макеты и литографии художника. Государственных дотаций у проекта нет.

Тридцать пять лет назад – в 1985 году – похожим образом по проекту Христо был обернут парижский "Новый мост" (Пон-Неф). В 1995 – здание Рейхстага в Берлине. Развеваясь на ветру, ткань создаёт впечатление, что сооружения оживают.

Завершить работы над Триумфальной аркой планируется к 18 сентября. Посмотреть на "ожившую ткань" можно будет до 3 октября.