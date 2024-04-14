Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Париже выставлены картины, спасённые из пожара в соборе Нотр-Дам

В парижском выставочном зале Mobilier National выставлены картины, спасённые пять лет назад из пожара в соборе Нотр-Дам. Они подверглись тщательной реставрации, и вскоре будут готовы вернуться в собор, когда он откроется после восстановления.

Mobilier National - организация, которая занимается сохранением культурного наследия, в том числе и реставрацией произведений искусства. После пожара, охватившего главный парижский собор 15 апреля 2019 года, сюда были доставлены 13 картин XVII века. Они - часть серии из 76 холстов на библейские сюжеты, написанных разными художниками между 1630 и 1707 годами для украшения Нотр-Дама.

Реставраторы Mobilier National восстанавливали живопись более четырёх лет. По их словам, картины были повреждены дымом, копотью и водой от тушения пожара, однако ничего непоправимого не случилось.

Выставка продлится до 24 июля. В конце года картины переедут в собор Нотр-Дам - его планируют открыть для посетителей уже в этом году.

  • Пожар в соборе Парижской богоматери (Нотр-Дам) произошёл вечером 15 апреля 2019 года. Огонь полностью уничтожил верхнюю часть собора, крышу и 96-метровый шпиль. Однако каменные стены выстояли, и внутреннее убранство собора удалось сохранить и отдать на восстановление.
  • Реставрация собора была затруднена тем, что из-за использования строителями прошлых веков токсичных материалов, таких как свинец, пространство вокруг Нотр-Дама пришлось обеззараживать. Кроме того, восстановительные работы были приостановлены на период пандемии коронавируса. Сейчас восстановление подходит к концу. Собор планируется снова открыть для публики не позднее конца 2024 года.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Материалы по теме

Пик паводка в Оренбурге
Embed
Пик паводка в Оренбурге

No media source currently available

0:00 0:24:11 0:00

Пик паводка в Оренбурге

Принудительная эвакуация

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG