В Париже выставлены картины, спасённые из пожара в соборе Нотр-Дам

В парижском выставочном зале Mobilier National выставлены картины, спасённые пять лет назад из пожара в соборе Нотр-Дам. Они подверглись тщательной реставрации, и вскоре будут готовы вернуться в собор, когда он откроется после восстановления.

Mobilier National - организация, которая занимается сохранением культурного наследия, в том числе и реставрацией произведений искусства. После пожара, охватившего главный парижский собор 15 апреля 2019 года, сюда были доставлены 13 картин XVII века. Они - часть серии из 76 холстов на библейские сюжеты, написанных разными художниками между 1630 и 1707 годами для украшения Нотр-Дама.

Реставраторы Mobilier National восстанавливали живопись более четырёх лет. По их словам, картины были повреждены дымом, копотью и водой от тушения пожара, однако ничего непоправимого не случилось.

Выставка продлится до 24 июля. В конце года картины переедут в собор Нотр-Дам - его планируют открыть для посетителей уже в этом году.