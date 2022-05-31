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В Печоре сотрудница детского сада оштрафована за разговоры о войне

Иллюстративная фотография

Суд в Печоре оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу детского сада "Ёлочка" Людмилу Зайченко – за "дискредитацию российской армии". Об это говорится на сайте суда.

Согласно материалам дела, с марта по апрель в рабочее время Зайченко неоднократно "высказывала своё недовольство и негативное отношение" к действиям российских солдат в Украине, называла "специальную операцию" "войной", а также поддерживала политику президента Украины Владимира Зеленого и "негативно высказывалась" о президенте России Владимире Путине.

Во время суда Зайченко подтвердила, что критиковала войну в Украине, потому что она там родилась и там живут её родственники. Но при этом отрицает, что критически высказывалась в адрес Владимира Путина.

На сайте детского сада говорится, что 42-летняя сотрудница Людмила Зайченко работает медицинской сестрой.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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