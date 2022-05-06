"Это не мой мусор". Новые формы антивоенных протестов

Перформанс, посвященный трагедии в Буче, антивоенные надписи на стенах жилых домов, стикеры с упоминаниями обстрелов Мариуполя, шапки с антивоенными лозунгами и даже стилизованные под объявления о проституции плакаты – за всеми этими акциями стоят женщины. Корреспондент Радио Свобода говорит с авторами этих идей о том, как родились необычные формы антивоенных высказываний.

Антивоенное граффити

Петербурженку Ирину Стативку задержали 23 апреля за надпись "Z – залупа" в подъезде жилого дома. "Я знала, что там есть камеры, поэтому надела закрытую одежду и закрыла лицо, чтобы нельзя было меня выследить. Но рядом с этими камерами оказался охранник. Он меня и поймал, а потом вызвал полицию", – рассказывает Ирина.

Задержали ее ночью, поэтому в отделе полиции никого уже не было. "На меня надо было составить хоть что-то, поэтому составили протокол о “мелком хулиганстве” (ст. 20.1 КоАП. – РС) и выпустили с бумажкой о штрафе. На следующий день меня вызвали на беседу со следователем, и после этого составили на меня протокол о “дискредитации” российской армии (ст. 20.3.3. КоАП. – РС). По хулиганству мне пришел на Госуслуги штраф в 500 рублей, а по “дискредитации” пока не назначили дату суда".

Когда Ирина выходила рисовать антивоенное граффити, она понимала, что это может закончиться задержанием, но все-таки надеялась, что удастся сделать всё незаметно. Интересоваться политикой она начала после протестов в Беларуси в 2020–2021 годах. Потом стала постепенно узнавать, что происходит в России, заинтересовалась феминизмом и начала ходить на протестные акции, в том числе в поддержку Алексея Навального после его отравления.

"У меня украинская фамилия, мои родственники живут в Украине. То, что сейчас происходит, просто ужасно. Очень больно читать все эти новости. Я не знаю, как после этого можно не высказываться, потому что не должно все это происходить", – говорит Ирина.

Мама считает, что это действительно “спецоперация” и что в Украине полно фашистов

Сначала она высказывалась против войны, развешивая зеленые ленточки в Петербурге, потом заметила, что весь ее район обклеен буквами "Z". Тогда и решила оставить на одном из домов антивоенную надпись.

Друзья Ирину поддерживают. Когда ее задержали, она сообщила об этом тут же подруге, и та несколько часов сидела на телефоне, пытаясь дозвониться в отдел полиции, куда Ирину доставили. "Это было очень приятно. Я чувствую, что подруги мной сильно гордятся. Но самое неожиданное, что мне и просто незнакомые люди писали, говорили, что я все правильно делаю. Это важно, потому что изначально идея акции была как раз в том, чтобы незнакомые люди мою надпись увидели и поняли, что не одни они считают, что война – это ужасно".

Родственники о ее акции не знают. "Надеюсь, что и не узнают, – добавляет Ирина. – Мама считает, что это действительно “спецоперация” и что в Украине полно фашистов. Даже я удостоилась от нее прекрасного звания “фашистки” за то, что “поддерживаю этих нацистов в Украине".

Перформанс "Буча"

Жительницу Краснодара Ольгу Аксенову полицейские задержали 10 апреля. Она провела перформанс в центре города: легла на землю с завязанным за спиной руками в память о погибших в Буче.

Мне казалось, что уже все дома должны быть исписаны надписью "Нет войне"

"Идея акции пришла мне сразу, как только я увидела фотографии из Бучи. Мне хотелось как-то высказаться и до этого, но я искала подходящую форму. Я поняла, что хочу лечь на улице с завязанными руками, потому что эта поза стала довольно узнаваемым жестом", – рассказывает Ольга.

Оценить реакцию окружающих на ее перформанс ей было сложно, потому что она лежала вниз лицом, но несколько комментариев в свой адрес запомнила. "Был парень, который спросил, все ли у меня в порядке. Когда понял, что все в порядке, отошел. Потом появился другой прохожий. Он потянул меня за капюшон и сказал, что вызовет полицию. Собственно, это он и сделал", – отмечает жительница Краснодара.

Я разочарована в нашей молодежи: они ничего не хотят

Полицейские в тот момент находились на другой стороне улицы, поэтому Ольгу задержали практически сразу. В отделе полиции на нее оформили протокол о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3. КоАП). Сейчас она ждет суда.

Со стороны знакомых и друзей, как и Ирина, Ольга получает много поддержки. "Родители за меня, конечно, испугались, но у нас в принципе одинаковые политические взгляды. Они сказали, что мною гордятся", – добавляет Ольга.

Антивоенные послания на мусорных мешках и игрушках

58-летнюю петербурженку Веру (имя изменено) задержали в начале апреля в магазине, когда она развешивала там игрушки с антивоенными стикерами. Игрушки заметили охранники магазина и вызвали полицию. В середине апреля Веру оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3. КоАП).

Выходя на акции, мы можем хотя бы свою совесть немного очистить

Помимо этой акции, она придумала еще много других форм антивоенных высказываний. Например, в первую неделю после начала войны она ходила по своему району в шапке с надписью "Нет войне". "Люди очень спокойно реагировали. Некоторые мне показывали палец кверху. У виска не крутил никто", – вспоминает Вера.

После прогулок по району в антивоенной шапке она решила пойти дальше: начала оставлять антивоенные надписи на пакетах с мусором. "Это не мой мусор. Это мой город против войны", "Нет войне. Я за чистый мир", – такие послания Вера ежедневно оставляла коммунальщикам.

"Мне очень хотелось, чтобы эту идею с мусором поддержал кто-то еще, потому что таким образом можно было бы и антивоенную позицию высказать, и от мусора в городе избавиться, но почему-то идея не пошла в массы, – вздыхает Вера. – Я вообще разочарована в нашем обществе, в нашей молодежи: они абсолютно безынициативные, ничего не хотят. Даже те, кто против так называемой “спецоперации”, ничего не делают, думают, что это все бессмысленно и что от них ничего не зависит. Мне же казалось, что уже все дома, все двери должны быть исписаны надписью “Нет войне".

Выражать антивоенную позицию Вере страшно не было. Сейчас она признается: скорее всего, ей просто повезло. В отношении задержанной на следующий день за замену ценников на антивоенные надписи художницы Саши Скочиленко возбудили уже не административное, а уголовное дело о "фейках" против российской армии (ст. 207.3 УК).

"Репрессии идут по нарастающей. Сейчас я уже не представляю, что можно в России делать. Мне хоть и 58 лет, но садиться в тюрьму я не хочу. Уезжать тоже пока не планирую. Если все-таки уеду, продолжу, конечно, как-то против войны высказывать. Глядя на Беларусь, я понимаю, что мы вряд ли что-то сможем уже изменить сейчас, но, выходя на акции, мы можем хотя бы свою совесть немного очистить", – считает Вера.

"Тихий пикет" и голубь мира

С ней согласна московская художница Марина Антонова. В первый же день войны она нарисовала картину – голубя мира на фоне флага Украины – и решила ездить с ней в общественном транспорте. "Для меня это была естественная реакция на происходящее. Я понимала, что в сложившейся ситуации идти на митинг довольно опасно, поэтому решила устроить “тихий пикет", – рассказывает Марина.

Первые дни после начала войны она постоянно брала с собой картину в общественный транспорт, потом у нее началась депрессия, и Марина на время свои акции прекратила. "У меня достаточно много друзей в Украине, и для меня очень тяжело наблюдать за всем, что там происходит. На несколько недель я выпала из жизни. Когда восстановилась, снова начала периодически выходить с “тихими пикетами” и писать в соцсетях о так называемой “спецоперации”. Для меня это тоже своего рода форма протеста, – говорит художница. – Я понимаю, что чем популярнее мои посты становятся, тем выше риск, что кто-то их увидит и донесет на меня в полицию. Конечно, я боюсь. Я бы очень хотела быть бесстрашной, но я, к сожалению, не из их числа".

Стилизованный под объявления о проституции плакат

Ануш Панина из Петербурга тоже признается, что боялась выходить на акцию. 2 марта она организовала антивоенный перформанс: вышла на Сенную площадь с плакатом, стилизованным под объявления о проституции. Ее тут же задержали, и в итоге оштрафовали на 40 тысяч рублей за "дискредитацию" российской армии (ст. 20.3.3. КоАП) и арестовали на десять суток за организацию мероприятия, нарушившего общественный порядок (ч.1 ст.20.2.2 КоАП).

Идея акции пришла изначально другу Ануш. Он придумал формат объявлений: большими буквами на них были выведены женские имена, а рядом антивоенные надписи. Например, "Маша – ждет сына домой" или "Кира – никогда больше не увидит папу".

"Я читаю и чувствую, как у меня сначала срабатывает стереотип [из-за крупно выведенных имен], потом срабатывает вторая строчка… И вдруг такая пустота в голове. Это прямо в сердце попадает. Это такая смысловая растяжка: от ощущения, что я смотрю на объявление о проституции до осознания, о чем на самом деле листовка. У меня даже слезы на глазах выступили", – вспоминает Ануш.

Сначала она хотела расклеивать листовки на улицах и на станциях метро, но потом пришла идея сделать из них плакат. Ануш было важно создать что-то зрелищное: такой перформанс, который бы запомнился людям. Она отмечает: раз протестующих задерживают даже без плакатов, почему бы не сделать что-то, что запомнится надолго. Активистка уверена: таким образом можно повлиять в том числе и на аполитичных людей.

"Если бы все выходили с плакатами, такое большое количество посланий было бы сложно проигнорировать. Вот даже судья продублировал каждую фразу с моего плаката по пять раз, когда выносила решение по моему делу. Ужасно смешно, потому что вроде бы постановление против меня, но судья, как мантру, повторяла мои цитаты во время заседания. Я считаю, что это тоже своеобразный вклад. Это постановление же кто-то будет читать, и может что-то из этого проникнет поглубже, спровоцирует рефлексию", – добавляет Ануш.

На другой стороне своего плаката она написала: "Мы наивные". Таким образом Ануш хотела подчеркнуть то, в каком неведении многие россияне до сих пор пребывают: многие не знают, что в стране происходят репрессии, или не понимают, что за военные действия ведутся в Украине. На голову Ануш надела окровавленную повязку, на которой написала вопрос "Сколько?".

"Он вбирает в себя сразу много контекстов. Мне хотелось, чтобы вопрос был максимально открытым, как будто бы немного случайным, и очень простым. [Представители власти] привыкли, что им задают сложные вопросы, на которые нужно время, чтобы ответить. А тут вопрос настолько простой. То есть мне хотелось, чтобы на фоне таких вот простых моих вопросов они почувствовали себя настолько умными, что даже придумали бы несколько вариантов ответа на мой вопрос или несколько его интерпретаций", – объясняет Ануш. К повязке она прикрепила перья, таким образом создав отсылку к образу древнегреческого бога Гермеса – проводника душ из мира живых в мир мертвых.