В Пензе во время учений скончался 41-летний мобилизованный 

В Пензе, на полигоне, где готовят мобилизованных к отправке в Украину, во время учебных занятий умер один из призывников, сообщает издание "ПензаИнформ". Имя мужчины не называется. Известно лишь, что мобилизованному был 41 год. По непроверенным пока данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии мобилизованный умер от отрыва тромба, при этом накануне на медкомиссии его признали годным к военной службе.

Издание "Вот так" отмечает, что на фоне мобилизации зафиксированы уже одиннадцать смертей серди призывников. Четверо из погибших совершили самоубийства. Такие случае зафиксированы в Краснодарском крае, а также в Тюменской, Новгородской и Свердловской областях.

21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.

После объявления мобилизации сотни тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки. В связи с этим российские власти стали не пропускать подлежащих мобилизации через границы. По данным некоторых СМИ, в будущем власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста.

В среду стало известно, что в Пензе возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации. По сведениям правозащитной группы "Агора", обвиняемый - 32-летний местный житель, который отказался подписать повестку в военкомат и был задержан "при силовой поддержке ОМОНа". Он уже вторые сутки находится в изоляторе временного содержания.