В Перми арестовали двух 17-летних подростков по обвинению в поджоге

Суд а Перми отправил в СИЗО двух 17-летних подростков, по обвинению в совершении теракта по предварительному сговору.

По версии следствия, ночью 22 ноября несовершеннолетние подожгли трансформаторную подстанцию в Индустриальном районе города. Следователи утверждают, что подростки действовали за вознаграждение от неизвестного лица.

ФСБ и Следственный комитет периодически сообщают о задержании в регионах подростков, которых обвиняют в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.

Проект Север. Реалии подсчитал, что за первое полугодие 2025 года российские суды приговорили по статье о теракте 210 человек. Это почти в три раза больше, чем за весь предыдущий год, когда за теракт осудили 75 человек.

С начала полномасштабной войны России против Украины и до конца 2024 года количество осуждённых по обвинению в терактах выросло в 12,5 раз. В 2022 году были осуждены шесть человек, на следующий год суд вынес 43 обвинительных приговора.

